Курорт «Вятка» в Татарстане станет круглогодичным: новые вложения и планы

Горнолыжный комплекс «Вятка» в Мамадышском районе Татарстана готовится к масштабному расширению. Инвесторы намерены вложить в его развитие еще 4,2 млрд рублей, чтобы превратить его в полноценный курорт, работающий круглый год. Об этом сообщил предприниматель Денис Белов, руководитель компаний «Аэромост» и «Казанские канатные дороги».

Первые инвестиции в размере 1,5 млрд рублей планируется освоить уже в 2027 году. На эти средства построят 45 зимних домиков, ресторан, спа-комплекс, паркинг, здание проката и школы, канатную дорогу и небольшую марину. Благодаря этому курорт сможет занимать территорию в 127,2 гектара и одновременно принимать до двух тысяч человек. Ожидается, что посещаемость вырастет до 50 тысяч гостей в год.

Следующий этап предполагает вложения еще 2,7 млрд рублей. Основные средства пойдут на строительство четырехзвездочного семиэтажного отеля на 120 номеров с тренажерным залом, сауной, открытым бассейном и трассой на наклонной кровле. Также планируется возвести еще 50 зимних домиков и ферму маралов.

Сейчас посещаемость комплекса зависит от зимнего сезона: 70% визитов приходится на каникулы. По словам Белова, для круглогодичной работы необходима новая инфраструктура. В перспективе «Вятка» сможет принимать соревнования по сноуборду и фристайлу, а Кубок раиса планируют сделать ежегодным. Кроме того, достигнута договоренность об открытии детских спортивных секций.

Напомним, что комплекс открылся весной 2024 года после расчистки склона от мусора. В первый год работы он принял 20 тысяч туристов вместо ожидаемых трех тысяч.