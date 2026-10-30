Кулинария

Вместо привычной запеканки из творога готовлю нежные творожные шарики: снаружи хрустят, внутри мягкие

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Как приготовить нежные творожные шарики с хруст...

ПроКазань

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Из пачки творога можно приготовить не только сырники или запеканку. Если смешать его с яйцом, мукой и небольшим количеством сахара, а затем сформировать маленькие шарики, получится десерт с хрустящей золотистой корочкой и нежной серединой.

Особенно вкусны такие творожные пончики сразу после приготовления. Они хорошо подходят к чаю, а подавать их можно с сахарной пудрой, ягодами или сметаной. При этом тесто замешивается за несколько минут, и долго ждать, пока оно поднимется, не придётся.

Какие продукты понадобятся

На 20–25 небольших шариков:

  • творог жирностью 5–9% — 400 г;

  • яйца — 2 шт.;

  • пшеничная мука — 180–220 г;

  • сахар — 3 ст. л.;

  • ванильный сахар — 1 ч. л.;

  • разрыхлитель — 1 ч. л.;

  • соль — щепотка;

  • растительное масло без запаха — для жарки;

  • сахарная пудра — для подачи.

Лучше использовать творог средней влажности. Если он слишком мокрый, тесто потребует больше муки, а готовые шарики могут получиться плотными.

Как приготовить творожные шарики

  1. Переложите творог в глубокую миску. Если он крупнозернистый, разомните вилкой или протрите через сито.

  2. Добавьте яйца, обычный и ванильный сахар, щепотку соли. Перемешайте до однородности.

  3. В отдельной ёмкости соедините 180 г муки с разрыхлителем.

  4. Постепенно всыпьте сухую смесь к творогу. Замесите мягкое, немного липкое тесто. При необходимости добавьте оставшуюся муку небольшими порциями.

  5. Слегка смажьте руки растительным маслом и сформируйте шарики размером примерно с грецкий орех, диаметром около 3 см.

  6. Налейте растительное масло в небольшую глубокую кастрюлю слоем 4–5 см. Разогрейте до 165–170 °C.

  7. Осторожно опускайте шарики в горячее масло небольшими партиями, не заполняя кастрюлю полностью.

  8. Обжаривайте примерно 4–6 минут, периодически переворачивая, чтобы шарики равномерно подрумянились и успели приготовиться внутри.

  9. Достаньте готовые пончики шумовкой и переложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

  10. Дайте шарикам немного остыть, затем посыпьте сахарной пудрой.

Перед подачей разрежьте один шарик и убедитесь, что внутри нет сырого теста.

Почему творожные шарики получаются нежными

Главную роль играет творог. Он придаёт тесту мягкость и лёгкую влажность, благодаря чему готовые пончики не напоминают обычную плотную выпечку.

Разрыхлитель помогает тесту увеличиваться в объёме во время приготовления. В результате внутри образуется нежная пористая структура.

А горячее масло быстро подрумянивает поверхность, создавая контраст между хрустящей корочкой и мягкой серединой.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не старайтесь сделать тесто совершенно нелипким за счёт большого количества муки. Лучше слегка смазать руки маслом при формировании шариков. Так пончики останутся более нежными.

Главная ошибка — слишком много муки

Творог бывает разной влажности, поэтому точное количество муки может немного отличаться.

Если добавить её слишком много, тесто станет тугим. После жарки шарики получатся плотными, а не воздушными.

Правильная масса должна быть мягкой и слегка липнуть к рукам, но при этом позволять формировать небольшие шарики.

Если творог очень влажный, сначала лучше удалить лишнюю сыворотку, а не пытаться компенсировать её большим количеством муки.

Почему шарики подгорают снаружи и остаются сырыми внутри

Чаще всего причина в слишком горячем масле.

При температуре выше необходимой поверхность быстро темнеет, а середина не успевает приготовиться.

Оптимальная температура для небольших творожных пончиков — около 165–170 °C.

Если кухонного термометра нет, можно опустить в масло маленький кусочек теста. Вокруг него должны появиться пузырьки, но масло не должно дымиться, а тесто — мгновенно темнеть.

Также не делайте шарики слишком крупными. Небольшие пончики прожариваются равномернее.

Как добиться хрустящей корочки

Не опускайте в кастрюлю сразу все заготовки. Большое количество холодного теста снижает температуру масла, из-за чего пончики начинают впитывать больше жира.

Готовьте небольшими партиями и поддерживайте умеренный нагрев.

После жарки выкладывайте шарики на бумажное полотенце или решётку. Не накрывайте горячие пончики крышкой: из-за пара корочка быстро размягчится.

Можно ли приготовить творожные шарики без жарки в масле

Да, но результат будет отличаться от классических пончиков.

Для приготовления в духовке сформируйте небольшие шарики, выложите на противень с пергаментом и выпекайте при 180 °C примерно 18–25 минут до готовности.

Они получатся менее жирными, но корочка будет мягче, а текстура больше напомнит творожное печенье.

В аэрогриле шарики можно готовить при 170 °C около 12–16 минут, слегка смазав поверхность маслом. Время зависит от размера изделий и модели прибора.

Что добавить в тесто для необычного вкуса

Классический рецепт легко разнообразить.

Для цитрусового аромата добавьте немного мелко натёртой лимонной или апельсиновой цедры.

Любителям шоколада понравится вариант с небольшим количеством шоколадных капель, предназначенных для выпечки.

Также можно использовать щепотку корицы или немного натуральной ванили.

Но не стоит добавлять много жидких начинок непосредственно в тесто: они могут изменить его консистенцию.

С чем подавать творожные шарики

Самый простой вариант — посыпать пончики сахарной пудрой.

Также они хорошо сочетаются с ягодным соусом, вареньем, сгущённым молоком или сметаной.

Если хочется сделать подачу более интересной, поставьте рядом небольшие пиалы с разными добавками, чтобы каждый мог выбрать начинку по вкусу.

Лучше всего творожные шарики есть свежими. После полного остывания их можно хранить в закрытом контейнере в холодильнике до 2 дней, а перед подачей немного разогреть.

Творожные шарики — простой способ превратить обычный творог в домашний десерт. Хрустящая золотистая корочка, мягкая середина и лёгкий ванильный аромат делают их отличной альтернативой привычной запеканке.

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