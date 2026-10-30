Новости Казани

Центр фигурного катания в Казани получил новый подряд на 348 млн рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Казани заключили новый контракт на строительство Центра фигурного катания, где должна разместиться школа олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Документ подписали 14 октября, работы необходимо завершить до 17 января 2028 года.

Сумма соглашения составляет 348,25 млн рублей, финансирование выделят из бюджета Татарстана. В смету вошли вырубка деревьев на 1,8 млн рублей, компенсационная посадка на 9,3 млн, возмещение ущерба окружающей среде на 2,8 млн, а также наружное освещение и сети — по 2,8 и 22,6 млн рублей соответственно.

Кроме того, подрядчику предстоит выполнить архитектурную подсветку за 15,8 млн рублей, благоустройство территории за 54,2 млн и пуско-наладочные работы за 10,1 млн. Отдельной строкой в смете значатся прочие затраты на 160,4 млн рублей и непредвиденные расходы на 5,6 млн.

Объект уже открывали в конце августа, однако тогда школа Загитовой заработала без тренеров, а имя спортсменки не упомянули. Информация о новом контракте опубликована на сайте ЕИС Закупки.

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