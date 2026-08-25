К 25-летию Xbox Microsoft представила серию аксессуаров

Microsoft представила линейку аксессуаров, приуроченную к 25-летию Xbox. Большинство новинок выполнено в полупрозрачном зелёном цвете, отсылающем к ранней эстетике консоли.

В серию вошли мышь Razer Basilisk V3 Pro 35K и механическая клавиатура Razer BlackWidow V4 75%, а также наушники Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed. Их характеристики не изменились. Кроме того, представлены зарядная док-станция 8BitDo для контроллеров Xbox Series X/S и Xbox One и мобильный контроллер GameSir X5 Lite, совместимый с iOS и Android.

Backbone Pro Xbox 25th Anniversary Edition будет доступен в трёх расцветках, а для портативных устройств Ally и Ally X предусмотрена сумка PowerA Xbox Sling Bag. Все аксессуары уже можно предзаказать через Xbox Store и сайты производителей. Отдельно Microsoft подтвердила, что полупрозрачная зелёная Xbox Series X выйдет в ноябре.