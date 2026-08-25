Новости Казани

В Казани опечатали бар «Пять зеленых бутылок»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Казани опечатали бар «Пять зеленых бутылок» на улице Профсоюзной. У входа появился документ с подписью заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любови Авдониной. В нем говорится о приостановке деятельности заведения, но причина не раскрывается.

Бар открылся летом 2025 года и стал третьей точкой сети 5 Green Bottles в Казани. У сети уже есть две другие точки в городе. Пока он работал лишь несколько месяцев. Теперь его двери опечатаны, а посетители не могут попасть внутрь.

Ни причины закрытия, ни сроки возобновления работы не называются. Комментарии ни в баре, ни в Роспотребнадзоре пока не дают. Остается дождаться официальных разъяснений от надзорного ведомства.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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