Технологии

Многопортовые зарядки: что влияет на скорость зарядки

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Многопортовое зарядное устройство, подключенное...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Скорость зарядки при использовании многопортового блока питания зависит не от количества разъемов, а от того, как устройство распределяет суммарную мощность между портами и какие протоколы быстрой зарядки поддерживает.

Например, блок на 200 Вт с четырьмя портами может выдавать 100 Вт в один порт, 60 Вт во второй и по 20 Вт в остальные. При подключении нескольких устройств зарядное устройство перераспределяет мощность, из-за чего главный порт может получать меньше энергии, а телефон вместо 65 Вт — лишь 5 Вт.

Чтобы выбрать подходящую модель, важно смотреть не на общую мощность, а на таблицу распределения, которая указана на корпусе или в инструкции. Также стоит проверить поддержку протоколов: USB Power Delivery 3.0, Quick Charge, PPS, а также фирменных стандартов вроде SuperVOOC, Dash Charge и адаптивных протоколов Samsung. Убедитесь, что есть порт с мощностью, достаточной для самого требовательного устройства, например 100 Вт для ноутбука.

Если зарядное устройство уже куплено и не справляется, попробуйте переподключить устройства в другой комбинации портов и проверьте кабели. Для одновременной зарядки двух ноутбуков может потребоваться модель с двумя портами по 100 Вт и общей мощностью от 200 Вт.

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