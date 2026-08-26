ГК «Самолет» погасила 40% долга по искам рекламных агентств

Группа «Самолет» сообщила, что уже погасила 40% задолженности по претензиям рекламных агентств, информация о которых появилась ранее. Компания также заверила, что полностью выполнит все финансовые обязательства перед партнерами.

Согласно данным Telegram-каналов, рекламные агентства в 2026 году подали к девелоперу иски на 1 млрд рублей. Предположительно, они связаны с задержкой выплат подрядчикам из-за оптимизации затрат «Самолета». В пресс-службе отметили, что диалог со всеми заинтересованными сторонами остается конструктивным.

Информацию о позиции компании передает ТАСС. Ранее также сообщалось, что инвесткомпания Fonte Inceptia Alpha Fund OEIC Limited выкупила у фонда «Горизонт» пакет почти из 18% обыкновенных голосующих акций ГК «Самолет».