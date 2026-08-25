Эксперт объяснил реальную угрозу общественных USB-портов

Игорь Котилевец, старший преподаватель РТУ МИРЭА, в разговоре с RT заявил, что общественные USB-порты и кабели теоретически могут быть модифицированы для кражи данных или установки вредоносного ПО, но на практике это почти невозможно.

По словам эксперта, модификация зарядной станции требует времени и доступа. Кроме того, современные смартфоны при подключении к новому кабелю всегда запрашивают разрешение на передачу данных, а у большинства устройств при подключении к неизвестному источнику включается режим «только зарядка».

Тем не менее базовые меры предосторожности не помешают. Котилевец советует заряжать гаджеты от обычной розетки с использованием собственного блока питания и кабеля, а при обращении к общественной зарядке выбирать режим «только зарядка» и никогда не нажимать «доверять» этому устройству.

Эксперт также напомнил о специальных переходниках, которые блокируют передачу данных по USB: они физически отключают информационный канал и оставляют только функцию питания.