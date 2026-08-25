Технологии

Эксперт объяснил реальную угрозу общественных USB-портов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Эксперт РТУ МИРЭА Игорь Котилевец рассказал RT ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Игорь Котилевец, старший преподаватель РТУ МИРЭА, в разговоре с RT заявил, что общественные USB-порты и кабели теоретически могут быть модифицированы для кражи данных или установки вредоносного ПО, но на практике это почти невозможно.

По словам эксперта, модификация зарядной станции требует времени и доступа. Кроме того, современные смартфоны при подключении к новому кабелю всегда запрашивают разрешение на передачу данных, а у большинства устройств при подключении к неизвестному источнику включается режим «только зарядка».

Тем не менее базовые меры предосторожности не помешают. Котилевец советует заряжать гаджеты от обычной розетки с использованием собственного блока питания и кабеля, а при обращении к общественной зарядке выбирать режим «только зарядка» и никогда не нажимать «доверять» этому устройству.

Эксперт также напомнил о специальных переходниках, которые блокируют передачу данных по USB: они физически отключают информационный канал и оставляют только функцию питания.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

20 часов назад

Пачку творога смешиваю с картофелем: эти румяные лепешки у нас съедают еще горячими - рецепт на скорую руку

Интересное в Казани

день назад

Алтай в центре Казани: как древняя тюркская мифология ожила в интерьере лаундж-заведения

травить тараканов служба

Не у нас

12 часов назад

Бывшая жительница Эстонии сказала, как прошел переезд в Россию

Не у нас

день назад

Фигуристы из Японии и Новой Зеландии сняли флаги в поддержку россиянина

ремонт компрессора кондиционера опель астра h в Москве

Технологии

12 часов назад

Гендиректор Xiaomi показал складной смартфон MIX Ultra

Не у нас

день назад

В СМИ сняли вопрос, за что Овечкин получил 33 штрафа на 82 тыс. рублей

Кулинария

23 часа назад

Картофель натираю прямо в фарш: котлет получается больше, а внутри они остаются сочными

Технологии

день назад

BGR советует перезагружать роутер раз в месяц
Технологии
час назад

Многопортовые зарядки: что влияет на скорость зарядки

Многопортовое зарядное устройство, подключенное...

Кулинария

25 минут назад

Колбасу для пиццы больше не покупаю: эта простая начинка дешевле и исчезает со стола первой

Интересное в Казани

день назад

Как удивить взрослого, который уже всё видел: рассказываем, что в Казани заставляет забыть о возрасте и снова смеяться

Кулинария

час назад

Котлеты перед жаркой ненадолго убираю в холодильник: на сковороде разница видна сразу

Технологии

час назад

К 25-летию Xbox Microsoft представила серию аксессуаров
ИИ-модель Congling Zhixun нацелена на поиск руд...
Технологии
3 часа назад

ИИ-модель Congling Zhixun нацелена на поиск руд в Синьцзяне

Новости Казани

2 часа назад

На «Новой волне» в Казани Николай Басков рассказал, как отметит 50-летие

Кулинария

2 часа назад

Картошка снаружи уже горит, а внутри еще твердая: дело не только в сильном огне

Технологии

2 часа назад

Apple представила процессоры M6 и M5 Ultra для Mac
Иллюзия лишних метров: рассказываем, как не пер...
Интересное в Казани
5 дней назад

Иллюзия лишних метров: рассказываем, как не переплатить за то, что не пригодится