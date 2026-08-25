Apple представила процессоры M6 и M5 Ultra для Mac

Компания Apple анонсировала две платформы для компьютеров Mac: процессор M6 и флагманский M5 Ultra. M6 устанавливается в обновлённый Mac mini, а M5 Ultra предназначен для Mac Studio. О новинках сообщает Rozetked.

M6 производится по 2-нм техпроцессу и имеет 12-ядерный CPU: два суперядра, четыре производительных и шесть энергоэффективных. По данным компании, многопоточная производительность выросла до 20% относительно M5 и до 2,4 раза относительно M1. Производитель также заявляет о самой высокой однопоточной производительности среди процессоров на рынке. Графическая часть — 12-ядерный GPU с нейронным ускорителем в каждом ядре; пиковая производительность в ИИ-задачах выросла почти на 30% к M5 и более чем в восемь раз к M1. Также заявлены обновлённая архитектура шейдерных ядер, Dynamic Caching и аппаратное ускорение трассировки лучей.

M6 получил двойной 16-ядерный Neural Engine, пиковая производительность которого до двух раз выше предыдущих поколений; оба блока можно задействовать одновременно при работе с локальными ИИ-моделями. Поддерживается до 32 ГБ унифицированной памяти с пропускной способностью 170 ГБ/с — на 10% больше, чем у M5, и в 2,5 раза больше, чем у M1.

M5 Ultra впервые в серии использует четырёхкристальную архитектуру: два M5 Max объединены через UltraFusion, пропускная способность соединения превышает 4,4 ТБ/с. В максимальной конфигурации — 36-ядерный CPU с 12 суперъядрами и 24 производительными ядрами, а также 80-ядерный GPU с Neural Accelerator в каждом ядре. Относительно M3 Ultra однопоточная производительность выросла до 25%, многопоточная — до 30%, графическая — до 40%. Пиковая производительность GPU в ИИ-задачах — до 4,5 раза выше M3 Ultra и более чем в шесть раз выше M1 Ultra. Предусмотрен отдельный 32-ядерный Neural Engine и обновлённый Media Engine с аппаратной поддержкой H.264, HEVC, AV1 и четырьмя движками ProRes. M5 Ultra поддерживает до 512 ГБ унифицированной памяти с пропускной способностью 1,2 ТБ/с — на 50% больше показателя M3 Ultra, что позволяет запускать большие языковые модели с сотнями миллиардов параметров непосредственно на компьютере.