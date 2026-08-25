Новости Казани

На «Новой волне» в Казани Николай Басков рассказал, как отметит 50-летие

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Николай Басков на «Новой волне» в Казани раскрыл детали своего 50-летия. Юбилей он отметит 15 октября с размахом: двухдневный концерт, банкет, на сцене — оркестр, хор и балет из 32 человек. По словам артиста, придет много коллег, ведь «это же событие — 50 лет».

Певец также поблагодарил Владимира Путина за орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, который получил к юбилею — за вклад в культуру и искусство.

Басков признался, что поклонницы в соцсетях спрашивают, как можно делать концерт в день рождения, когда хочется отдыхать. Для него же лучший подарок — когда вокруг собираются люди, любящие его и его творчество.

Не обошлось и без личных планов: артист хочет завести той-пуделя и назвать его Цезарем. Напомним, Казань во второй раз принимает конкурс «Новая волна»: он открылся 20 августа и продлится до 26-го в концертном зале New Wave Hall на «Ак Барс Арене».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

19 часов назад

Пачку творога смешиваю с картофелем: эти румяные лепешки у нас съедают еще горячими - рецепт на скорую руку

Интересное в Казани

12 часов назад

Работа в такси: рассказываем, как выбрать автомобиль, который не устанет в казанских пробках

чем отмыть плесень в ванной комнате

Не у нас

10 часов назад

Бывшая жительница Эстонии сказала, как прошел переезд в Россию

Не у нас

день назад

Перед россиянами сняли вопрос о короткой рабочей неделе осенью 2026 года

ремонт ванной комнаты и санузла в Уфе

Не у нас

день назад

Фигуристы из Японии и Новой Зеландии сняли флаги в поддержку россиянина

Технологии

10 часов назад

Гендиректор Xiaomi показал складной смартфон MIX Ultra

Не у нас

день назад

В СМИ сняли вопрос, за что Овечкин получил 33 штрафа на 82 тыс. рублей

Кулинария

22 часа назад

Картофель натираю прямо в фарш: котлет получается больше, а внутри они остаются сочными
Экономика
47 минут назад

Бочка виски 1971 года подорожала в 2000 раз до 270 тысяч фунтов

Житель Англии купил бочку виски за 130 фунтов в...

Кулинария

минуту назад

Котлеты перед жаркой ненадолго убираю в холодильник: на сковороде разница видна сразу

Интересное в Казани

4 часа назад

Япония вместо Европы: почему путешественникам из Казани стоит присмотреться к этой стране

Технологии

23 минуты назад

К 25-летию Xbox Microsoft представила серию аксессуаров

Кулинария

50 минут назад

Картошка снаружи уже горит, а внутри еще твердая: дело не только в сильном огне
ИИ-модель Congling Zhixun нацелена на поиск руд...
Технологии
час назад

ИИ-модель Congling Zhixun нацелена на поиск руд в Синьцзяне

Технологии

56 минут назад

Apple представила процессоры M6 и M5 Ultra для Mac

Кулинария

2 часа назад

Яйца для салата больше не режу ножом: один быстрый способ дает одинаковые кусочки за секунды

Технологии

2 часа назад

Складной iPhone и новые Pro: чего ждать от сентябрьской презентации Apple
Баланс аренды и ипотеки: где в России выгоднее ...
Новости России
5 дней назад

Баланс аренды и ипотеки: где в России выгоднее покупать, а где снимать – исследование Домклик