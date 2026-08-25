На «Новой волне» в Казани Николай Басков рассказал, как отметит 50-летие

Николай Басков на «Новой волне» в Казани раскрыл детали своего 50-летия. Юбилей он отметит 15 октября с размахом: двухдневный концерт, банкет, на сцене — оркестр, хор и балет из 32 человек. По словам артиста, придет много коллег, ведь «это же событие — 50 лет».

Певец также поблагодарил Владимира Путина за орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, который получил к юбилею — за вклад в культуру и искусство.

Басков признался, что поклонницы в соцсетях спрашивают, как можно делать концерт в день рождения, когда хочется отдыхать. Для него же лучший подарок — когда вокруг собираются люди, любящие его и его творчество.

Не обошлось и без личных планов: артист хочет завести той-пуделя и назвать его Цезарем. Напомним, Казань во второй раз принимает конкурс «Новая волна»: он открылся 20 августа и продлится до 26-го в концертном зале New Wave Hall на «Ак Барс Арене».