Технологии

ИИ-модель Congling Zhixun нацелена на поиск руд в Синьцзяне

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Китайские исследователи представили ИИ-модель C...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Китайские исследователи создали специализированную языковую модель искусственного интеллекта Congling Zhixun для поиска полезных ископаемых на юге Синьцзян-Уйгурского автономного района. О разработке 24 августа сообщила газета Global Times, отметив, что это первая крупная языковая модель в регионе, ориентированная на горнодобывающую отрасль. Презентация состоялась на 16-й Кашгарской товарной выставке Центральной и Южной Азии, информацию также распространил портал Самара онлайн 24.

В отличие от универсальных ИИ-систем, модель обучали на специализированных геологических данных, относящихся к металлогеническому поясу, который охватывает юг Синьцзяна и Центральную Азию. Руководитель проекта Дин Хайфэн пояснил, что геологические процессы в разных регионах различаются, поэтому при создании системы важно учитывать локальные особенности.

При разработке специалисты работали с Кашгарской геологической бригадой и использовали данные о месторождениях железной руды в Ташкурган-Таджикском автономном уезде. На их основе сформировали специализированную базу, что позволило решить проблему нехватки качественных обучающих материалов и упростить обмен геологической информацией. По словам разработчиков, модель способна выявлять потенциальные зоны минерализации и объяснять причины их возникновения, делая прогнозы более понятными для специалистов.

Ранее, 16 августа, South China Morning Post писала о другой разработке: ученые Шэньчжэньского университета создали ИИ, который предсказывает риск депрессии за несколько лет до появления симптомов на основе данных двух клинических исследований подростковой депрессии в европейских странах.

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