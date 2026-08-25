Игорь Крутой заявил, что «Новая волна» в Казани проходит успешно

Продюсер и композитор Игорь Крутой остался доволен тем, как в Казани проходит «Новая волна». На пресс-конференции он признался журналистам: конкурс удался, хотя сам он суеверен и избегает громких слов о триумфе. «Пять дней прошли, мне кажется, очень здорово», — цитирует основатель фестиваля.

Крутой считает, что для участников конкурс стал хорошим стартом. Уровень конкурсантов он оценил высоко. Особенно выделил татарстанца Игната Изотова, которому предрек большое будущее. «Дай Бог, чтобы у всех все сложилось», — добавил композитор.

Казань принимает «Новую волну» второй раз. Фестиваль открылся 20 августа и продлится до 26-го. Концерты идут в новом зале New Wave Hall, построенном у стадиона «Ак Барс Арена». В этом году в борьбу за победу включились 12 финалистов из Армении, Беларуси, Казахстана и России.

По итогам конкурса первое место заняла Флора Бичахчян, второе — Анастасия Иванова, третье — TROFIM GRANN. Игнат Изотов из Татарстана удостоен четвертого места.