Технологии

Складной iPhone и новые Pro: чего ждать от сентябрьской презентации Apple

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Apple готовится к традиционной сентябрьской презентации, на которой, по слухам, покажет складной iPhone, новые Pro-модели, часы и умный дом. Главная интрига — складной смартфон, который может получить название iPhone Ultra.

По данным утечек, это будет «книжка» с 5,5-дюймовым внешним и 7,8-дюймовым внутренним экраном, титаново-алюминиевым корпусом и шарниром из жидкого металла. Цена, предположительно, превысит 2000 долларов, а на старте гаджет может появиться только в США.

iPhone 18 Pro и Pro Max получат камеру с переменной диафрагмой — так считает аналитик Минг-Чи Куо. Пользователь chenjiiaaa опубликовал в Threads (соцсеть Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) фото коробки, подтверждающее этот слух. Также ожидаются Apple Watch Series 12 и Ultra 4 с улучшениями здоровья, новый HomePod mini и домашний хаб с 7-дюймовым экраном.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, часы получат стандартные улучшения. Кроме того, возможны обновления iPad Mini с OLED-экраном и AirPods Pro с визуальными датчиками для Siri. Точные сроки и цены компания объявит на мероприятии.

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