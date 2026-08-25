Бочка виски 1971 года подорожала в 2000 раз до 270 тысяч фунтов
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
В Англии 81-летний пенсионер обнаружил, что купленная им в 1971 году за 130 фунтов бочка шотландского виски теперь стоит 270 тысяч фунтов стерлингов (около 315 тысяч евро). За 55 лет стоимость напитка выросла в две тысячи раз, сообщает Scottish Sun.
Ангус Керр из графства Суррей приобрел бочку в качестве инвестиции для будущего образования детей. К такому шагу его подтолкнул неудачный опыт на фондовом рынке: он потерял около тысячи фунтов из-за краха акций автопроизводителя Rolls-Royce. «Тогда моя годовая зарплата составляла около пяти тысяч фунтов, это была значительная сумма», — вспоминает пенсионер.
Сразу после покупки поставщик виски обанкротился, и Керр считал свои вложения потерянными. Однако через несколько лет с ним связалась компания из Глазго и сообщила, что за хранение бочки нужно платить. По словам пенсионера, из-за занятости он добрался до брокера только недавно, когда и узнал о росте цены.
Бочка, принадлежащая Керру, считается самым старым виски Glenrothes, когда-либо выставленным на публичную продажу. В ней достаточно жидкости для 287 бутылок, а крепость составляет 42,2%. Брокер Марк Литтлер, ответственный за продажу, отметил, что сохранность такого напитка — редкость: большинство бочек старше 50 лет либо имеют крепость ниже 40%, что запрещено для продажи как шотландский виски, либо пересыщены дубом. Покупатель сможет либо продолжить выдержку, либо разлить по бутылкам.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец