Бочка виски 1971 года подорожала в 2000 раз до 270 тысяч фунтов

В Англии 81-летний пенсионер обнаружил, что купленная им в 1971 году за 130 фунтов бочка шотландского виски теперь стоит 270 тысяч фунтов стерлингов (около 315 тысяч евро). За 55 лет стоимость напитка выросла в две тысячи раз, сообщает Scottish Sun.

Ангус Керр из графства Суррей приобрел бочку в качестве инвестиции для будущего образования детей. К такому шагу его подтолкнул неудачный опыт на фондовом рынке: он потерял около тысячи фунтов из-за краха акций автопроизводителя Rolls-Royce. «Тогда моя годовая зарплата составляла около пяти тысяч фунтов, это была значительная сумма», — вспоминает пенсионер.

Сразу после покупки поставщик виски обанкротился, и Керр считал свои вложения потерянными. Однако через несколько лет с ним связалась компания из Глазго и сообщила, что за хранение бочки нужно платить. По словам пенсионера, из-за занятости он добрался до брокера только недавно, когда и узнал о росте цены.

Бочка, принадлежащая Керру, считается самым старым виски Glenrothes, когда-либо выставленным на публичную продажу. В ней достаточно жидкости для 287 бутылок, а крепость составляет 42,2%. Брокер Марк Литтлер, ответственный за продажу, отметил, что сохранность такого напитка — редкость: большинство бочек старше 50 лет либо имеют крепость ниже 40%, что запрещено для продажи как шотландский виски, либо пересыщены дубом. Покупатель сможет либо продолжить выдержку, либо разлить по бутылкам.