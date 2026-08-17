Новости Татарстана

В Татарстане хотят повысить штрафы за навязчивое приставание до 3 тыс. рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Назойливые уличные зазывалы и гадалки скоро могут стать для кошельков казанцев заметно опаснее. В Татарстане предложили поднять штраф за навязчивое приставание в общественных местах с нынешних 500 рублей до трех тысяч.

Соответствующий законопроект кабинета министров республики уже проходит антикоррупционную экспертизу. Сейчас наказание за такое поведение — предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей. Согласитесь, для многих это просто смешные деньги.

Новые меры ударят не только по попрошайкам. Статья 3.15 КоАП РТ охватывает навязывание услуг против воли человека — от купли-продажи и обмена вещей до гадания и предложений интимного характера.

За первое нарушение хотят взимать 2–3 тысячи рублей. При повторном нижнюю границу поднимут до 4 тысяч, верхняя останется на уровне 5 тысяч. В случае принятия закон заработает через десять дней после опубликования.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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