Новости Татарстана

Доходы бюджета Челнов за первое полугодие достигли 13,2 млрд рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Доходы казны Набережных Челнов за шесть месяцев 2026 года перевалили за 13,2 миллиарда рублей. Прирост к прошлому году — почти 1,2 миллиарда. Цифры озвучила на аппаратном совещании замруководителя исполкома Светлана Мулюкова, курирующая финансовый блок.

Основную прибавку обеспечили межбюджетные трансферты: они выросли на 933 миллиона. Налоговые и неналоговые поступления подросли на 253 миллиона. Из них заметнее всего разогнался НДФЛ — плюс 437 миллионов.

Подкинули денег и упрощёнка — 59 миллионов, земельный налог — 15 миллионов и акцизы — ещё 6 миллионов. Так что рост держится и на федеральной поддержке, и на собственных налогах города.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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