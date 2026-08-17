Доходы бюджета Челнов за первое полугодие достигли 13,2 млрд рублей

Доходы казны Набережных Челнов за шесть месяцев 2026 года перевалили за 13,2 миллиарда рублей. Прирост к прошлому году — почти 1,2 миллиарда. Цифры озвучила на аппаратном совещании замруководителя исполкома Светлана Мулюкова, курирующая финансовый блок.

Основную прибавку обеспечили межбюджетные трансферты: они выросли на 933 миллиона. Налоговые и неналоговые поступления подросли на 253 миллиона. Из них заметнее всего разогнался НДФЛ — плюс 437 миллионов.

Подкинули денег и упрощёнка — 59 миллионов, земельный налог — 15 миллионов и акцизы — ещё 6 миллионов. Так что рост держится и на федеральной поддержке, и на собственных налогах города.