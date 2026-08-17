Новости Татарстана

Минниханов предложил китайскому бизнесу создать промплощадку в Лаишево

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Рустам Минниханов предложил китайскому бизнесу разместить производство в индустриальном парке Лаишево, входящем в ОЭЗ «Иннополис». Заявление прозвучало на форуме «РОСТКИ» в Казани.

По словам раиса, площадка расположена рядом с аэропортом и недалеко от Казани. Власти готовы участвовать в строительстве производственных площадей, чтобы компании могли быстро арендовать их и начать работу.

Форум «РОСТКИ» стартовал утром в «Казань Экспо» и собрал более 200 компаний из России и Китая. На 11 августа зарегистрировалось 5 тысяч участников — на четверть больше, чем год назад. Организаторы ждут восемь правительственных делегаций КНР.

Среди гостей — представители Гуандуна, Шэньчжэня, Шанхая, Суйфэньхэ и Шаньси. От России приехали делегации из 60 регионов, в том числе из Свердловской и Оренбургской областей, Башкортостана, Чувашии, Самарской области и Краснодарского края. Минниханов также поучаствовал в сессии по низковысотной экономике и отметил, что связи Татарстана и Китая крепнут.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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