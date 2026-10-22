Экономика

В Татарстане предприятия накопили 13,7 млрд рублей налоговых долгов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Налоговые долги предприятий Татарстана к 1 октя...

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К 1 октября налоговые долги предприятий Татарстана достигли 13,7 млрд рублей. Об этом сообщил Раис республики Рустам Минниханов на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов, где подводили итоги исполнения консолидированного бюджета за девять месяцев 2026 года.

Самый заметный прирост задолженности допустили компании, которые курируют Минпромторг, Минстрой и Минтранс: плюс 38%, 22% и 57% к уровню аналогичного периода 2025 года соответственно. Еще один существенный рост глава республики отметил по предприятиям Минцифры. Он попросил руководителей ведомств внимательно проанализировать ситуацию: если промышленность и экономика показывают такой рост долгов, значит, не все там в порядке.

Минниханов напомнил, что в отрасли направляют серьезные бюджетные средства, однако доходы казны за счет погашения задолженности пополняются слабо. Балансовые комиссии при министерствах, по его оценке, работают пока недостаточно эффективно. Из-за этого у части предприятий появляются шансы обанкротиться, а проблема перестает быть только финансовой и становится социальной.

Среди муниципалитетов больше всего задолжали предприятия Казани — рост на 15% к аналогичному периоду 2025 года. В Набережных Челнах показатель увеличился на 20%, в Нижнекамске — на 13%. В Елабужском районе зафиксирован рост на 63%, в Лаишевском — на 65%. Раис республики поручил разобраться, за счет каких предприятий складывается такая динамика и почему она возникла.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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