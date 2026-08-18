Новости Татарстана

В Росреестр Татарстана за семь месяцев поступило более 340 тыс. заявлений

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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За январь-июль жители и организации Татарстана направили в Росреестр более 340,3 тыс. заявлений: на кадастровый учет, регистрацию прав и другие операции с недвижимостью. 250,3 тыс. из них подано через интернет — почти три четверти от общего числа. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ведомства.

Электронные сервисы набирают популярность. На регистрацию прав поступило 268,1 тыс. заявлений, на постановку на кадастровый учет — 47,6 тыс. Еще 24,5 тыс. заявлений объединили сразу две услуги.

В итоге специалисты Росреестра зарегистрировали почти 600,6 тыс. прав и учетных действий. На жилые помещения пришлось 133,8 тыс., на участки земли — 110,3 тыс., на машино-места — 6 тыс.

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