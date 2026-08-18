Новости Татарстана

У Нижнекамска появился первый город-побратим в Бразилии

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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У Нижнекамска появился первый город-побратим в Бразилии — Санта-Барбара-ду-Тугуриу. Соглашение о партнёрстве подписали накануне, оно будет действовать два года с возможностью продления.

За это время стороны планируют наладить обмен в образовании, культуре и спорте, запустить совместные проекты и укрепить экономические связи. Инвестиционные контакты тоже в приоритете.

Мэр бразильского муниципалитета Жозе Антониу Алвес Донато считает, что соглашение станет мостом между Россией и Бразилией. По его словам, городам есть чему поучиться друг у друга. «Будем наполнять этот мост конкретными проектами и знакомить жителей наших городов друг с другом», — добавил он.

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