У Нижнекамска появился первый город-побратим в Бразилии — Санта-Барбара-ду-Тугуриу. Соглашение о партнёрстве подписали накануне, оно будет действовать два года с возможностью продления.

За это время стороны планируют наладить обмен в образовании, культуре и спорте, запустить совместные проекты и укрепить экономические связи. Инвестиционные контакты тоже в приоритете.

Мэр бразильского муниципалитета Жозе Антониу Алвес Донато считает, что соглашение станет мостом между Россией и Бразилией. По его словам, городам есть чему поучиться друг у друга. «Будем наполнять этот мост конкретными проектами и знакомить жителей наших городов друг с другом», — добавил он.