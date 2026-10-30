Почта Mail позволит назначать коллег ответственными за входящие письма

Работать с общим почтовым ящиком станет удобнее. Почта Mail представила функцию, позволяющую распределять входящие сообщения между участниками команды и закреплять за ними ответственных сотрудников.

Новый инструмент предназначен для ситуаций, когда несколько человек одновременно обрабатывают обращения клиентов, партнёров или коллег. Теперь каждое письмо можно передать конкретному исполнителю или сразу нескольким сотрудникам.

Назначение выполняется непосредственно в списке сообщений. Пользователю нужно навести курсор на письмо, нажать «Добавить ответственного» и выбрать коллег. Все назначенные сообщения автоматически собираются в персональных разделах сотрудников.

Как отметил руководитель продуктового направления Почты Mail Руслан Арзуманов, функция помогает избежать путаницы при совместной обработке корреспонденции. Команда получает возможность понимать, кто отвечает за тот или иной вопрос, без дополнительных согласований.

На первом этапе нововведение доступно в браузерной версии сервиса. Воспользоваться им могут команды, в которых работают не менее пяти человек.