Новости Татарстана

Жителей Татарстана приглашают на конкурс «Безграничные возможности»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане стартовал всероссийский конкурс-пр...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

Впервые в России проводится конкурс-премия «Безграничные возможности». Организатором выступает Совет при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, а координирует проект Минтруд России. Об этом рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Юлия Абдреева.

По ее словам, главная цель — показать реальные истории и поддержать людей с инвалидностью, которые добились выдающихся результатов в разных сферах жизни.

Заявки принимают от людей с инвалидностью, их родителей и некоммерческих организаций. Конкурс разбит на два трека. Первый — «Люди без границ» — посвящен личным историям успеха, здесь есть номинация с открытым голосованием. Второй — «Норма жизни» — объединяет системные решения организаций и регионов.

В жюри вошли Сергей Безруков, Диана Гурцкая, Маргарита Симоньян, Роман Костомаров и другие.

Заявки принимаются с 9 октября по 30 ноября 2026 года. Региональный отбор проведут в декабре, а финал состоится в Москве 21–22 апреля 2027 года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Пересолила суп так, что есть невозможно: бабушка показала, как спасти целую кастрюлю

Польза

день назад

ВТБ: Индустрия красоты в российских регионах демонстрирует рост

дом купить в королеве московской области

Не у нас

день назад

От 775 000 руб: прошел анонс доступного хэтчбека Geely EX2 для России

Интересное в Казани

2 дня назад

Отопление отложили на осень: рассказываем, как в Казани выбрать радиаторы без спешки и лишних трат

фехтование на шпагах в Казани

Не у нас

день назад

Холанд обошел двух легенд футбола по голам в ЛЧ

Кулинария

день назад

Макароны по-флотски теперь готовлю по-новому: фарш, соус и паста томятся в одной сковороде — даже дуршлаг не понадобится

Не у нас

день назад

Спутники NASA нашли 40 регионов, где Земля быстро теряет пресную воду

Не у нас

день назад

Два матча 11-го тура РПЛ пройдут по новому расписанию

Кулинария

18 часов назад

Вчерашняя гречка превращается в горячий ужин: добавляю 2 продукта и ставлю на стол
Лайфхаки
9 минут назад

Домашний «Муравейник» с орехами и шоколадом за 20 минут

Простой домашний «Муравейник» с орехами и шокол...

Не у нас

2 минуты назад

Ученые создали сплав, выдерживающий 100 часов при температуре 1,1 тысячи градусов

Не у нас

12 минут назад

ИИ-агент OpenAI нашел чужой криптокошелек и оплатил комиссию

Не у нас

час назад

Как распознать предменструальный синдром и облегчить его симптомы

Новости Казани

час назад

Двух верблюдов из Калмыкии поселили в казанском зооботсаде
В Татарстане предупредили о новой схеме мошенни...
Новости Татарстана
20 часов назад

В Татарстане предупредили о новой схеме мошенничества с кредитами

Кулинария

2 часа назад

Повар увидел, как я размораживаю фарш, и остановил: эту ошибку делают многие

Новости Казани

2 часа назад

Россияне рассказали, какие подарки предпочитают дарить родным

Кулинария

4 часа назад

Не леплю котлеты и не мою гору посуды: ужин из фарша готовлю за 15 минут
В новый этап — с ярким праздником: выпускные в ...
Гид по Казани
4 дня назад

В новый этап — с ярким праздником: выпускные в Казани 2026–2027