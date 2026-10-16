Жителей Татарстана приглашают на конкурс «Безграничные возможности»

Впервые в России проводится конкурс-премия «Безграничные возможности». Организатором выступает Совет при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, а координирует проект Минтруд России. Об этом рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Юлия Абдреева.

По ее словам, главная цель — показать реальные истории и поддержать людей с инвалидностью, которые добились выдающихся результатов в разных сферах жизни.

Заявки принимают от людей с инвалидностью, их родителей и некоммерческих организаций. Конкурс разбит на два трека. Первый — «Люди без границ» — посвящен личным историям успеха, здесь есть номинация с открытым голосованием. Второй — «Норма жизни» — объединяет системные решения организаций и регионов.

В жюри вошли Сергей Безруков, Диана Гурцкая, Маргарита Симоньян, Роман Костомаров и другие.

Заявки принимаются с 9 октября по 30 ноября 2026 года. Региональный отбор проведут в декабре, а финал состоится в Москве 21–22 апреля 2027 года.