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В Татарстане отремонтировали 1,8 км трассы Казань—Шемордан

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Сабинском районе отремонтировали 1,8 км трасс...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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На участке автодороги Казань—Шемордан в Сабинском районе завершили ремонт. Обновление затронуло отрезок с 109,9 по 111,7 километр — всего 1,8 километра покрытия, уточнили в пресс-службе Минтранса Татарстана. сообщает Вечерняя Казань.

На объекте провели фрезерование асфальта, уложили выравнивающий слой и верхнее покрытие из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Площадь работ превысила 12 тысяч квадратных метров. Кроме того, специалисты укрепили пять тысяч квадратов обочины асфальтогранулятом и нанесли горизонтальную разметку. На трассе также установили автобусные остановки.

Ремонт выполнен в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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