В Татарстане отремонтировали 1,8 км трассы Казань—Шемордан

На участке автодороги Казань—Шемордан в Сабинском районе завершили ремонт. Обновление затронуло отрезок с 109,9 по 111,7 километр — всего 1,8 километра покрытия, уточнили в пресс-службе Минтранса Татарстана. сообщает Вечерняя Казань.

На объекте провели фрезерование асфальта, уложили выравнивающий слой и верхнее покрытие из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Площадь работ превысила 12 тысяч квадратных метров. Кроме того, специалисты укрепили пять тысяч квадратов обочины асфальтогранулятом и нанесли горизонтальную разметку. На трассе также установили автобусные остановки.

Ремонт выполнен в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».