Технологии

Дерматолог Ратникова: ультрафиолет — доказанный онкоген

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Дерматолог Наталья Ратникова предупреждает об о...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Ультрафиолетовое излучение необходимо организму в умеренных дозах, но его избыток может спровоцировать рак кожи. Как рассчитать безопасное время пребывания на солнце, объяснила врач-косметолог и дерматолог Наталья Ратникова. об этом сообщает Вести.

При воздействии ультрафиолета кожа активирует защитные механизмы: увеличивается выработка меланина, который придает загар, и утолщаются верхние слои, затрудняя проникновение лучей. Однако оба процесса — реакция на повреждение. Степень поражения зависит от фототипа: светлокожие люди чаще получают ожоги, а темнокожие легче загорают.

«Ультрафиолет — это доказанный онкоген, вызывающий мутации в клетках кожи. Последствия могут быть накопительными или проявиться после однократной интенсивной дозы, например ожога. Чтобы защититься, нужно определить свой фототип. Первый фототип — белокожие и рыжие, которые не загорают, а сразу обгорают. Им ультрафиолет вреден в любом виде, и всегда необходимо использовать SPF», — рассказала Ратникова.

Врачи рекомендуют ежегодно проходить дерматоскопию — осмотр кожи с помощью специального прибора. «Раз в год нужно посещать дерматолога и говорить: „Мне нужна дерматоскопия“», — посоветовала специалист. Также она рекомендовала использовать «умные купальники», особенно детям: они лучше защищают от ультрафиолета, чем обычная одежда.

Дерматоскопия позволяет выявить заболевания кожи на ранней стадии и оценить уровень допустимого ультрафиолета.

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