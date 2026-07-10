Наука

Микробиом кишечника связали с задержкой роста у потомства

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Нарушения микробиома тонкого кишечника, вызванные недоеданием, могут передаваться от матери к потомству и влиять на развитие еще до рождения. Об этом 8 июля сообщил журнал Medical Xpress. пишет Известия.

Речь идет об экологической энтерической дисфункции, распространенной среди детей с недоеданием и задержкой роста. При этом заболевании повреждается слизистая оболочка тонкой кишки, ухудшается всасывание питательных веществ, страдают иммунитет, когнитивное развитие и общий рост. Стандартное лечебное питание не всегда полностью исправляет последствия.

В основе исследования лежали данные проекта в Бангладеш, где участвовали 525 детей с недоеданием (средний возраст — около 18 месяцев). Все получали лечебное питание с молоком, яйцами, витаминами и минералами. У тех, чье состояние не улучшалось, брали образцы тканей и бактерий из верхнего отдела тонкого кишечника.

Ранее ученые выделили 14 типов бактерий, связанных с воспалением и задержкой роста. В новой работе их изучили на мышах, родившихся в стерильных условиях. Животных колонизировали бактериями от детей с недоеданием. Воспалительный микробиом передавался от самок потомству, причем вредное влияние начиналось внутриутробно. У детенышей развивались признаки, похожие на экологическую энтерическую дисфункцию: задержка роста, воспалительные маркеры и повреждение слизистой кишечника.

При совместном содержании мышей воспалительные бактерии и эффекты распространялись на животных с невоспалительным набором микробов. Наиболее заметный вклад внесла Campylobacter concisus. Авторы подчеркивают, что это доклинические данные, но работа показывает механизм, из-за которого недоедание и нарушения роста могут закрепляться в поколениях. В перспективе ученые хотят понять, можно ли безопасно менять микробиом матерей до или во время беременности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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