Точку общепита в казанском аэропорту оштрафовали за просрочку

В казанском аэропорту выявлены нарушения в работе одной из точек общественного питания. Татарская транспортная прокуратура проверила качество продукции и обнаружила продукты с истекшим сроком хранения. Такая еда могла быть опасна для здоровья, поэтому просрочку немедленно изъяли и утилизировали. сообщает Вечерняя Казань.

Транспортный прокурор внес представление руководителю организации, потребовав не допускать подобных нарушений впредь. Арбитражный суд Татарстана, рассмотрев материалы прокуратуры, привлек компанию к административной ответственности за нарушение технических регламентов. Назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.