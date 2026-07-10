Новости Казани

Точку общепита в казанском аэропорту оштрафовали за просрочку

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В казанском аэропорту выявлены нарушения в работе одной из точек общественного питания. Татарская транспортная прокуратура проверила качество продукции и обнаружила продукты с истекшим сроком хранения. Такая еда могла быть опасна для здоровья, поэтому просрочку немедленно изъяли и утилизировали. сообщает Вечерняя Казань.

Транспортный прокурор внес представление руководителю организации, потребовав не допускать подобных нарушений впредь. Арбитражный суд Татарстана, рассмотрев материалы прокуратуры, привлек компанию к административной ответственности за нарушение технических регламентов. Назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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