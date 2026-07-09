Охрана детских лагерей в Татарстане обойдется в 230 рублей в час

В Татарстане утвержден норматив стоимости услуг по обеспечению антитеррористической защищенности детских оздоровительных учреждений. Один пост охраны в лагере будет стоить 230 рублей в час. об этом сообщает Kazanfirst.ru.

Документ распространяется на организации первой, второй, третьей и четвертой категорий опасности при круглосуточном режиме работы. На каждое учреждение предусмотрен один пост охраны.

Количество объектов и период работы постов определит Министерство по делам молодежи Татарстана. При дополнительном финансировании норматив может быть увеличен. Муниципалитетам рекомендовано учитывать эту стоимость при закупках охранных услуг.