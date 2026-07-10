Ученые: у астронавтов ускоренно стареет печень

Длительное пребывание в космосе вызывает молекулярные изменения в печени, схожие с естественным старением. Об этом 9 июля сообщил журнал Universe Today. об этом сообщает Известия.

Группа исследователей под руководством профессора Михала Мастернака смоделировала в лаборатории условия глубокого космоса. Животных на 14 дней поместили в среду, имитирующую невесомость, галактическое излучение и потоки солнечных частиц — как при экспедиции к Марсу. Уже через сутки после облучения в печени начались генетические перестройки, характерные для пожилого возраста.

Мастернак считает старение сложным процессом, а не просто внешними изменениями. По его словам, это «постепенное и каскадное нарушение работы множества органов и систем», и понимание начала этого каскада — один из ключевых вопросов современной медицины.

В органе выросло число стареющих клеток, утративших функции, усилились воспаление и фиброз. Без контроля эти изменения могут привести к отказу органа. Печень выбрали как ключевой метаболический центр и чувствительный индикатор стресса.

Результаты подтвердили сравнением с анализами крови участников миссии Inspiration4 и исследования близнецов NASA. Генетические маркеры совпали полностью.

Ученые также выявили класс молекул — антагомиры, способные влиять на генетические пути старения и воспаления. В будущем это может помочь создать препараты для защиты экипажей в долгих космических полетах.

Авторы отмечают, что космос позволяет изучать механизмы старения в сжатые сроки: процессы, занимающие на Земле десятилетия, в космосе проявляются за недели. Полученные знания планируют использовать для терапии возрастных болезней.