Наука

На Кунашире орнитологи МГУ описывают новые подвиды птиц

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Орнитологи МГУ завершили экспедицию на Кунашир,...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Экспедиция орнитологов из Зоологического музея МГУ на остров Кунашир завершена. Ученые изучали орнитофауну Курильских островов, сообщили в заповеднике «Курильский». пишет Советский Сахалин.

Особый интерес для исследователей представляли обычные лесные птицы, ведущие оседлый образ жизни. Главной задачей было выяснить, насколько популяции этих птиц на Кунашире отличаются от форм на соседних Итурупе и Хоккайдо. Речь идет о синицах, поползне, пищухе, корольке и других видах, способных образовывать эндемичные популяции на Курилах.

В ходе экспедиции зафиксированы залеты редких видов. Впервые для Кунашира и Курильских островов документально подтверждены: корольковая пеночка (залет с Сахалина), ширококрылая кукушка (вероятно, занесена циклоном с Хоккайдо) и амурский волчок (скрытный вид цапель). Также отмечены серый личинкоед, восточная тиркушка и несколько групп куликов-ходулочников.

Не обошлось без разочарований: ученые целенаправленно искали соловья-красношейку, фоновый вид на других Курилах и Камчатке, но за четыре недели птица не обнаружена. Сюрпризом стала частота встреч с зеленым голубем, который гнездится скрытно в лианах — его гнезда на острове пока не найдены.

Собранные материалы позволят провести ревизию и описать несколько новых подвидов. Например, по морфологическим признакам с Кунашира уже выделен подвид чернобровой камышовки, но теперь будет получено генетическое подтверждение. Интересные результаты ожидаются и по пеночкам: сравнение сахалинских пеночек с образцами с Сахалина, вероятно, позволит разделить вид на две расы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Красота июля может обмануть: этим знакам Зодиака стоит готовиться к неприятным поворотам

Гороскопы

4 часа назад

Белоснежная полоса уже на пороге: астролог назвала три знака, которым скоро невероятно повезёт

как избавиться от клопов в квартире в домашних условиях самостоятельно 2024

Новости России

день назад

Ошибка может дорого обойтись водителю: какую канистру для бензина нужно выбирать на АЗС

Польза

день назад

Фраза «у меня всё хорошо» опаснее, чем кажется: вот какую жизненную истину стоит запомнить навсегда

изготовление неоновых вывесок в Красноярске

Важное в РТ

10 часов назад

Уровень Куйбышевского водохранилища у Казани превысил норму

Технологии

день назад

BGR выявил ключевые проблемы владельцев смартфонов Redmi

Новости России

12 часов назад

Пенсионерам 1946–1966 годов рождения готовят новую выплату: кто сможет получить ежемесячную надбавку с июля
Наука
час назад

На Кунашире орнитологи МГУ описывают новые подвиды птиц

Орнитологи МГУ завершили экспедицию на Кунашир,...

Кулинария

час назад

Беру стакан кефира и горсть малины: получается пирог, который исчезает со стола первым

Наука

2 часа назад

Микробиом кишечника связали с задержкой роста у потомства

Наука

4 часа назад

Ученые: у астронавтов ускоренно стареет печень

Технологии

6 часов назад

Владельцы иностранных SIM-карт потеряли доступ к заблокированным сайтам
Дерматолог Ратникова: ультрафиолет — доказанный...
Технологии
3 часа назад

Дерматолог Ратникова: ультрафиолет — доказанный онкоген

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане отремонтировали 1,8 км трассы Казань—Шемордан

Новости Татарстана

11 часов назад

Охрана детских лагерей в Татарстане обойдется в 230 рублей в час

Новости Татарстана

11 часов назад

Первый АГРО КООП класс открылся в Татарстане
Дефицит земель для многодетных семей в Казанско...
Интересное в Казани
6 дней назад

Дефицит земель для многодетных семей в Казанской агломерации будет ликвидирован: в Татарстане нашли решение проблемы