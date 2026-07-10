На Кунашире орнитологи МГУ описывают новые подвиды птиц

Экспедиция орнитологов из Зоологического музея МГУ на остров Кунашир завершена. Ученые изучали орнитофауну Курильских островов, сообщили в заповеднике «Курильский». пишет Советский Сахалин.

Особый интерес для исследователей представляли обычные лесные птицы, ведущие оседлый образ жизни. Главной задачей было выяснить, насколько популяции этих птиц на Кунашире отличаются от форм на соседних Итурупе и Хоккайдо. Речь идет о синицах, поползне, пищухе, корольке и других видах, способных образовывать эндемичные популяции на Курилах.

В ходе экспедиции зафиксированы залеты редких видов. Впервые для Кунашира и Курильских островов документально подтверждены: корольковая пеночка (залет с Сахалина), ширококрылая кукушка (вероятно, занесена циклоном с Хоккайдо) и амурский волчок (скрытный вид цапель). Также отмечены серый личинкоед, восточная тиркушка и несколько групп куликов-ходулочников.

Не обошлось без разочарований: ученые целенаправленно искали соловья-красношейку, фоновый вид на других Курилах и Камчатке, но за четыре недели птица не обнаружена. Сюрпризом стала частота встреч с зеленым голубем, который гнездится скрытно в лианах — его гнезда на острове пока не найдены.

Собранные материалы позволят провести ревизию и описать несколько новых подвидов. Например, по морфологическим признакам с Кунашира уже выделен подвид чернобровой камышовки, но теперь будет получено генетическое подтверждение. Интересные результаты ожидаются и по пеночкам: сравнение сахалинских пеночек с образцами с Сахалина, вероятно, позволит разделить вид на две расы.