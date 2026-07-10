Владельцы иностранных SIM-карт потеряли доступ к заблокированным сайтам

Пользователи зарубежных сим-карт в России больше не могут через роуминговый интернет заходить на ресурсы, заблокированные в стране. Об этом рассказали владельцы таких номеров «Известиям». сообщает Абзац.

В Министерстве цифрового развития пояснили, что на роуминговый трафик иностранных абонентов распространяется общий режим фильтрации, установленный в РФ. При этом доступ к сервисам, которые добровольно ограничили свою работу в России (например, Netflix и зарубежные нейросети), сохраняется.

По данным Mobile Research Group, в стране насчитывается около 2 миллионов иностранных SIM-карт, из которых примерно 500 тысяч используются постоянно. Проблемы начались около полутора недель назад. В TelecomDaily отметили, что такая схема не стала массовой из-за высокой стоимости (около €30 в месяц) и сложностей при решении технических вопросов с зарубежным оператором.