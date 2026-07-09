Первый АГРО КООП класс открылся в Татарстане

В селе Мокрые Курнали Алексеевского района начал работу первый в республике АГРО КООП класс. Его запустили и.о. председателя Госсовета РТ Марат Ахметов и председатель совета Центросоюза России Дмитрий Зубов. сообщает Казанские ведомости.

С осени на базе местной школы стартуют занятия для учеников 10–11 классов, которые планируют связать карьеру с агробизнесом и цифровыми технологиями. Старшеклассники будут углублённо изучать математику, информатику и профильные кооперативные дисциплины.

По окончании выпускники получат не только школьный аттестат, но и диплом о среднем профессиональном образовании по специальности «Оператор технической поддержки». Проект поможет ребятам освоить востребованную профессию и остаться работать в родном селе — в Мокрых Курналях действуют кооператив «КОЛОС» и колхоз «Родина», готовые принять молодых кадров.