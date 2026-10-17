Учёные назвали древние горные системы, которые могли превзойти Эверест

Некоторые горные хребты, существовавшие на Земле сотни миллионов и даже миллиарды лет назад, могли быть выше современного Эвереста. Учёные изучают сохранившиеся фрагменты древней земной коры, чтобы оценить размеры этих исчезнувших систем. Однако определить точную высоту их вершин сегодня невозможно, сообщает Live Science.

По словам профессора геологии Университета Аделаиды Алана Коллинза, горы представляют собой гораздо более масштабные структуры, чем кажется по их надземной части. При столкновении континентальных плит кора поднимается, но значительная часть горного массива остаётся скрытой под поверхностью. Со временем эрозия меняет рельеф, затрудняя восстановление первоначальных очертаний.

Одним из наиболее перспективных кандидатов считается Трансгондванский суперхребет. Он сформировался примерно 650 миллионов лет назад, когда континенты объединялись в Гондвану. Его остатки обнаружены в южной Индии, Шри-Ланке, Танзании и Кении. По оценкам исследователей, протяжённость хребта могла втрое превышать длину Гималаев. Некоторые сохранившиеся участки коры залегают на глубине около 30 километров даже после длительного воздействия эрозии.

Современные Гималаи возникли 50–40 миллионов лет назад в результате столкновения Индийской и Евразийской плит. Их высочайшая вершина — Эверест — достигает 8849 метров. При этом рост гор ограничивается их массой, а разрушение склонов происходит под воздействием природных процессов.

Другим претендентом на рекорд являются горы Гренвилля, возникшие около 1,3 миллиарда лет назад вместе с суперконтинентом Родиния. Их остатки сохранились на юго-востоке Онтарио и северо-западе Вермонта. Ещё более древние горные системы могли существовать около двух миллиардов лет назад, когда формировался суперконтинент Нуна. Об этом свидетельствуют данные об изотопном составе цирконов, сохранившихся в породах.

Геохимик Университета Кёртина Зия Чжу относит Нуну, Трансгондванский хребет и Гималаи к основным кандидатам на звание самых высоких горных систем Земли. Но определить абсолютного рекордсмена пока не представляется возможным, сообщает "Самара Онлайн 24".