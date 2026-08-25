В коде Linux обнаружили новые мобильные процессоры AMD Medusa Point

В коде операционной системы Linux нашли упоминания неанонсированных мобильных процессоров AMD Medusa Point. Эти чипы относятся к семейству Ryzen AI 500 и, судя по появлению в обновлениях, приближаются к стадии запуска.

Записи обнаружили в обновлениях Linux, куда AMD добавила прошивку для встроенной графики RDNA 4m. Об этом сообщает Ferra. Буква «m» в названии, вероятно, указывает на мобильное предназначение новинок.

Согласно опубликованным данным, чипы получат часть функций архитектуры RDNA 4, включая поддержку форматов FP8 и BF8 для вычислений с искусственным интеллектом и инструкции WMMA. В прошивке также упоминаются версии 11.7.0 и 11.7.1, компоненты безопасности, дисплея и управления памятью.

Ранее в утечках появлялась информация о 10-ядерном чипе Medusa Point. Официальных подробностей о процессорах AMD пока не раскрывала.