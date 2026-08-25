Технологии

В коде Linux обнаружили новые мобильные процессоры AMD Medusa Point

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В коде Linux обнаружены упоминания новых мобиль...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В коде операционной системы Linux нашли упоминания неанонсированных мобильных процессоров AMD Medusa Point. Эти чипы относятся к семейству Ryzen AI 500 и, судя по появлению в обновлениях, приближаются к стадии запуска.

Записи обнаружили в обновлениях Linux, куда AMD добавила прошивку для встроенной графики RDNA 4m. Об этом сообщает Ferra. Буква «m» в названии, вероятно, указывает на мобильное предназначение новинок.

Согласно опубликованным данным, чипы получат часть функций архитектуры RDNA 4, включая поддержку форматов FP8 и BF8 для вычислений с искусственным интеллектом и инструкции WMMA. В прошивке также упоминаются версии 11.7.0 и 11.7.1, компоненты безопасности, дисплея и управления памятью.

Ранее в утечках появлялась информация о 10-ядерном чипе Medusa Point. Официальных подробностей о процессорах AMD пока не раскрывала.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

9 часов назад

Бывшая жительница Эстонии сказала, как прошел переезд в Россию

Интересное в Казани

10 часов назад

Работа в такси: рассказываем, как выбрать автомобиль, который не устанет в казанских пробках

вонючий клоп

Кулинария

17 часов назад

Пачку творога смешиваю с картофелем: эти румяные лепешки у нас съедают еще горячими - рецепт на скорую руку

Не у нас

день назад

Перед россиянами сняли вопрос о короткой рабочей неделе осенью 2026 года

визажист обучение екатеринбург в Екатеринбурге

Не у нас

день назад

Фигуристы из Японии и Новой Зеландии сняли флаги в поддержку россиянина

Технологии

9 часов назад

Гендиректор Xiaomi показал складной смартфон MIX Ultra

Не у нас

день назад

В СМИ сняли вопрос, за что Овечкин получил 33 штрафа на 82 тыс. рублей

Кулинария

20 часов назад

Картофель натираю прямо в фарш: котлет получается больше, а внутри они остаются сочными
Экономика
29 минут назад

Аренда самой дорогой квартиры в Москве обойдётся в 3,5 млн рублей в месяц

Самая дорогая квартира Москвы сдаётся за 3,5 мл...

Кулинария

41 минуту назад

Яйца для салата больше не режу ножом: один быстрый способ дает одинаковые кусочки за секунды

Интересное в Казани

день назад

130 лет российскому автомобилю: как новый кроссовер готовят к казанским зимам и дорогам

Новости Татарстана

час назад

Юный татарстанец оригинально поприветствовал Рустама Минниханова

Кулинария

час назад

Котлеты уменьшаются почти вдвое при жарке: что происходит с фаршем еще до первой партии
В Казани прошел концерт победителей фестиваля «...
Новости Казани
30 минут назад

В Казани прошел концерт победителей фестиваля «Поэт и музыка»

Кулинария

2 часа назад

Вчерашнее пюре не разогреваю: добавляю начинку и жарю картофельные пирожки без теста

Технологии

2 часа назад

Asus начала продажи ROG Xbox Ally X20 с OLED-экраном за 1300 долларов

Технологии

3 часа назад

«Бомбора» начала книжную серию об играх сборником о «Героях Меча и Магии»
Иллюзия лишних метров: рассказываем, как не пер...
Интересное в Казани
5 дней назад

Иллюзия лишних метров: рассказываем, как не переплатить за то, что не пригодится