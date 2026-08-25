Юный татарстанец оригинально поприветствовал Рустама Минниханова

Юный житель Татарстана оригинально поприветствовал Раиса республики Рустама Минниханова. Видео с необычным приветствием появилось в официальном канале руководителя пресс-службы Раиса Лилии Галимовой. Мальчик решил выделиться и использовал нестандартный способ поздороваться с главой региона.

«Если уж здороваться с Раисом, то только так», — подписала видео Галимова. Подпись намекает, что приветствие действительно заслуживает внимания. Пользователи соцсетей уже оценили креатив юного татарстанца, а ролик разлетелся по сети.

Интересно, как отреагировал на такое приветствие сам Рустам Минниханов. Но, судя по тому, что видео опубликовала его пресс-служба, момент ему явно понравился. Остается только гадать, что именно придумал мальчик, но, кажется, получилось ярко и запоминающе.