Технологии

В МИФИ собрали вычислительный кластер из смартфонов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Ученые МИФИ объединили несколько смартфонов в р...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Сотрудники МИФИ Галина Исаева и Федор Исаев объединили несколько обычных смартфонов в единую сеть. Получившийся вычислительный кластер, по их словам, может соперничать с полноценными серверами.

Поводом для такого решения стал дефицит времени на мощных компьютерах: искусственный интеллект занимает все больше вычислительных ресурсов. Суперкомпьютеры и облачные серверы требуют серьезных финансовых вложений и доступны далеко не всем университетам, институтам и малым предприятиям.

Подобную идею испытывали около 15 лет назад, но тогда она не получила развития. Сейчас исследователи вернулись к ней и столкнулись с главной проблемой — разницей в производительности смартфонов. В одной сети могут оказаться флагман Samsung, старый Huawei и бюджетный Xiaomi, при этом разрыв между ними достигает 10–12 раз.

При длительной работе мощные аппараты перегреваются, снижают частоту и теряют до 60% производительности. Сейчас ученые ищут способ сбалансировать нагрузку между слабыми и сильными устройствами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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