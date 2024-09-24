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Закрытие летнего сезона: как организовать незабываемый выезд на природу

Лето закончилось, но впереди нас ждут последние...

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Лето закончилось, но впереди нас ждут последние теплые дни осени — прекрасное время для того, чтобы успеть насладиться природой, пока погода позволяет. Если вам не удалось устроить пикник летом, или вы просто хотите ярко завершить тёплый сезон, сейчас идеальный момент для этого. Прощание с летом можно превратить в маленький праздник на свежем воздухе, и, конечно же, не обойтись без чего-то необычного в меню. Редакция совместно с магазином ВкусВилл подготовили для вас подборку оригинальных и вкусных блюд, которые помогут сделать этот выезд незабываемым.

Плов

Традиционный плов — это всегда беспроигрышный вариант для выезда на природу. Он вкусен, сытен и легко готовится на костре. Используйте ароматный рис, мясо, морковь, лук и специи — это сочетание всегда вызывает аппетит.

Шурпа

Шурпа — это ароматный и питательный восточный суп, который прекрасно согреет в прохладный вечер. Готовится на костре из мяса, картофеля, овощей и специй, что делает его идеальным для завершения летнего сезона.

Сыр в лаваше

Лаваш с сыром — это быстрый и вкусный перекус, который легко приготовить на гриле или костре. Внутри нежный, плавленый сыр, а снаружи — хрустящий лаваш. Отличный вариант для тех, кто любит простые, но эффектные блюда.

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Басма

Басма — это узбекское блюдо, которое готовится на медленном огне из мяса и овощей. Все ингредиенты укладываются слоями в казан и томятся на углях, пропитываясь соками друг друга. Басма идеально подойдет для большого выезда с друзьями.

Рататуй

Французское овощное блюдо рататуй — это легкий, но насыщенный вариант для тех, кто любит блюда без мяса. Овощи (кабачки, баклажаны, помидоры) запекаются в духовке или на углях с ароматными травами, создавая яркое и полезное блюдо.

Шашлык из грибов

Для тех, кто ищет вегетарианский или просто необычный вариант шашлыка, грибы — это отличный выбор. Они сочные, с ярким вкусом, и прекрасно готовятся на гриле или углях. Добавьте к ним овощи или маринад из специй для полного наслаждения.

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Картофель с салом

Запеченный картофель с салом — это не только сытно, но и невероятно вкусно. Картофель, запеченный в углях с тонкими ломтиками сала, получается нежным и ароматным. Идеальное блюдо для тех, кто ценит простоту и насыщенность вкуса.

Шашлык из печени со шпиком

Для тех, кто ищет нестандартные решения, шашлык из печени со шпиком — это именно то, что нужно. Нежная печень в сочетании с ароматным шпиком — это необычное, но потрясающе вкусное блюдо для закрытия сезона.

Рыбные блюда

Рыба на гриле — это классика для любого выезда. Лосось, форель или любая другая рыба, приготовленная на углях, пропитается ароматом дыма и станет ярким завершением летнего вечера.

Закрытие летнего сезона — это отличный повод устроить что-то необычное и вкусное на природе. ВкусВилл предлагает все необходимое для того, чтобы ваши блюда стали не только полезными, но и удивительно вкусными. Независимо от того, готовите ли вы плов, басму или рататуй, ваши гости останутся довольны и запомнят этот вечер надолго.

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