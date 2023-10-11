ВкусВилл открывает для своих покупателей и пользователей метавселенной Roblox целый Мангомир — здесь ждут три мини-игры, ежедневные квесты и приключения в солнечной пустыне. Каждую неделю активные игроки будут получать робуксы, ценные для игроков предметы и бонусы на покупку настоящего сочного манго в магазинах и с бесплатной доставкой ВкусВилл.

Roblox — это виртуальная вселенная для творчества и общения с друзьями. Игровая онлайн-платформа даёт любому пользователю возможность создавать свои собственные игры и играть в созданные другими фантазийные миры.

С конца августа по середину декабря — время сладкого, сочного, спелого манго Египет во ВкусВилле. Бренд во всех каналах рассказывает о легендарном тропическом фрукте, на полках и в социальных сетях появляются тонны спелого и сладкого манго, а магазины превратились в мангозины.

В разгар сезона компания вышла за пределы реальности и сделала для покупателей целый Мангомир в метавселенной. Совместно с командой разработчиков DVOR Metamarketing Agency ВкусВилл отправился покорять метавселенную Roblox легендарным манго и вовлекающими играми.

Мангомир — это солнечная пустыня с деревьями манго и со своими достопримечательностями, где можно полюбоваться пирамидами и наскальной живописью, сфотографироваться с местным сфинксом, собрать урожай ценных мангобонусов, расслабиться у замечтательного оазиса и рассекать на багги по красочной местности. В разных частях карты круглосуточно открыты лавки-мангозины, восточный продавец предложит игрокам попробовать самое спелое, сочное, сладкое манго Египет во всей метавселенной Roblox.



Анна Платова, лидер по онлайн-маркетингу ВкусВилла:

«ВкусВилл всегда старается быть рядом со своими покупателями, тестировать новые каналы и форматы. Теперь пользователи могут не только насладиться вкусными и полезными продуктами в наших магазинах и мангозинах и с сервисом бесплатной доставки ВкусВилл, но и погрузиться в увлекательный мир манго, созданный в виртуальном пространстве.

Исследуйте Мангомир, знакомьтесь с его уникальными жителями и выполняйте задания, чтобы получить специальные призы и бонусы ВкусВилл. Или просто покажите вашим детям. Присоединяйтесь к этому захватывающему приключению и поделитесь своими впечатлениями в комментариях!»

Дмитрий Воронов, основатель DVOR Metamarketing Agency:

«Проект для нашей команды стал настоящим вдохновением, и мы очень рады, что совместно с ВкусВиллом у нас получилось создать виртуальный рай в метаверсе для любителей манго! Вчерашние дети — это сегодняшние взрослые. Roblox является хорошим каналом коммуникации между брендом и аудиторией. Уверен, что наши возможности безграничны, и это только начало нашего захватывающего путешествия!»

Как играть в Мангомир и выигрывать

Как только игрок попадает в Мангомир, ему открывается возможность познакомиться со всеми локациями мира в обзорной экскурсии. В личном кабинете доступна кастомизация аватара — большой выбор тематических скинов: одежда, аксессуары, причёски и предметы инвентаря. Игрок может примерять на себя роль могущественного фараона, египетской царицы или просто любознательного туриста в тёплых краях.

Фото своего аватара можно сделать на всей территории карты: у пирамиды Мангопса или на берегу оазиса, рядом с багги или восточным продавцом манго. Вместо привычных фотозон в определённой точке игрок мира ВкусВилла получает селфи-палку. Режим фото активируется в личном кабинете при нажатии на иконку фотоаппарата, все кадры сохраняются на устройстве пользователя, и фотосессией в Мангомире можно поделиться с друзьями.

В Мангомире от ВкусВилла можно поиграть в три мини-игры, чтобы получить вознаграждение в виде мангобонусов:

Пройти все испытания в пирамиде Мангопса. Игрок попадает в пирамиду, где его аватару нужно преодолеть различные полосы препятствий: пропасти, огневые ловушки, падающие камни, проваливающиеся плитки — всё в лучших традициях приключенческих игр.

Вырастить мангический фрукт. Соревнование на скорость, в котором игроки в рекордные сроки выращивают своё мангодерево.

Собрать все манго в «Торманго». Аватар попадает в небольшой вихрь, и ему открывается вид на карту сверху, задача — за отведённое время собрать как можно больше сочных манго.

Также получить мангобонусы можно, просто гуляя по тропам Мангомира, выполняя ежедневные задания и собирая пасхалки на карте. Чем больше мангобонусов игрок заработает, тем выше будет его место в лидерборде.

Каждый понедельник в Мангомире проходит розыгрыш, в котором топ-игроки недели получают робуксы — это особая валюта в метавселенной Roblox. За неё можно покупать скины, гейм-пассы, эмоции персонажа и многое другое, а также конвертировать в деньги. Проигравших в Мангомире нет, участники, которые до 20 октября укажут в личном кабинете игры номер своей карты лояльности ВкусВилл, получат 100 бонусов на покупки в реальных магазинах и бесплатной доставке. Во ВкусВилле можно оплатить бонусами до 100% суммы покупки, а бонусы бренда никогда не сгорают. Подарки будут вручать по 30 ноября.

За первые два дня с момента запуска Мангомира его посетили более 4700 пользователей. Фирменный UGC-атрибут ВкусВилла для скинов игроков — птичка «Египетский манголюб» — разлетелся буквально за 3 часа.

Сейчас команда ВкусВилла и DVOR Metamarketing Agency продолжает совершенствовать Мангомир и работает над новыми UGC-атрибутами для метавселенной Roblox. Игра доступна по ссылке, регистрируйтесь на онлайн-платформе и отправляйтесь в путешествие по Мангомиру.

ВкусВилл — бренд полезных продуктов для здорового питания, сеть магазинов и сервис бесплатной доставки. Основан в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. Ранее работал под брендом «Избёнка».

В октябре 2023 года работают 1500+ магазинов и 130+ дарксторов в 151 городе России. Работает мобильное приложение ВкусВилл и интернет-магазин vkusvill.ru. В третьем квартале 2022 года ВкусВилл стал доставкой продуктов №1 в России по данным аналитического агентства INFOLine.

Подробнее о компании — по ссылке.

DVOR Metamarketing Agency — агентство, состоящее из команды разработчиков, давно работающих в статусе субподрядчиков на рекламном рынке в России и СНГ. Например, в каждом втором реализованном кейсе Roblox в России были задействованы их разработчики. Над созданием мангомира работали Дмитрий Воронов, Егор Жарков и Валентин Мелкозёров. Подробнее об агентстве по ссылке: https://dvor-agency.ru/