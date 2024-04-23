Вкус лета: выбираем посуду для дачных посиделок

Лето – время, когда хочется больше ярких красок и насыщенных цветов; в том числе, и за обеденным столом! В это время года душевные домашние посиделки выходят за пределы домашней кухни: начинается пора шашлыков, пикников и ужинов на веранде. А это значит – новая посуда придется как нельзя кстати. Из нее не только еда покажется вкуснее, но и сама по себе она способна поднять настроение!

«Галамарт» анонсирует поистине царский подарок всем любителям выгодного шопинга: акция «Второй товар за 1 рубль» на посуду 26 и 27 апреля. Советуем составить список заранее, чтобы ничего не забыть!

Для готовки - проверенные временем кастрюли VETTA и SATOSHI, сотейники и литые сковороды с высокопрочным антипригарным покрытием от бренда BY. А пока суп или жаркое томятся на плите, в духовку можно поставить домашнюю выпечку: на полках народного магазина вы найдете керамические и силиконовые формы для запекания разных форм и размеров.

Для летней сервировки идеально подойдут яркие коллекции «Лимоны» и «Озорные коты» от MILLIMI: в ассортименте – подстановочные тарелки, салатники, кружки и многое другое. Органично на столе будут смотреться деревянные менажницы и плетеные сервировочные салфетки, которые одновременно и выглядят стильно, и стол от пятен защищают. Под напитки давно себя зарекомендовали стильные и качественные бокалы от бренда LUMINARC (элегантнее всего смотрится посуда из одной коллекции, учитывайте при покупке).

Вечерние чаепития в компании друзей и семьи затягиваются допоздна: перед летним сезоном можно взять новый заварочный чайник или френч-пресс, а для пикников на природе пригодится термос с широким горлом VETTA: надежный корпус и герметичная крышка долго удерживают тепло и сохраняют температуру напитков.

Когда придете за посудой, вас будет ждать еще одна распродажа от «Галамарта»: скидки до -90% по зеленым ценникам на самые разные товары: от посуды и текстиля до гаджетов и игрушек. Еще одно доказательство того, что выгодные предложения здесь бывают каждый день!

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*Акция «Второй товар за 1 рубль» на посуду действует 26-27 апреля 2024 г. в розничных магазинах «Галамарт».

*Распродажа по зеленым ценникам действует 17 апреля-2 мая 2024 г. в розничных магазинах «Галамарт».