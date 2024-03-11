Разнообразие теперь и в Иннополисе. В городе будущего прошла экскурсия по магазину здоровых продуктов в прямом эфире

ВкусВилл - это не только чистые здоровые продукты, а целая экосистема. В нее входит большое количество сервисов и она продолжает активно развиваться. Ежегодно все больше магазинов открываются в различных регионах нашей страны и совсем недавно в городе будущего - Иннополисе - появился новый магазин.

Наша главная задача – это дать качественный продукт нашему покупателю. Открываясь в регионах, мы стараемся не только налаживать контакт с местными производителями, а адаптировать ассортимент, сервисы и в целом форматы магазинов под местный колорит. Например, в магазинах Татарстана гораздо чаще можно встретить чак-чак. К тому же, действительно вкусный, — рассказывает Владимир Титов, руководитель развития регионального ассортимента.

Владимир Титов, руководитель развития регионального ассортимента

ВкусВилл становится лучше благодаря обратной связи. По другому быстро изменить ассортимент было бы попросту невозможно. Только за февраль компания приняла и обработала около 650 000 обращений. Это помогает производителю узнавать о своем продукте глазами покупателя: от качества до удобства упаковки.

Мы уделяем особое внимание контролю как производителей, так и самих продуктов. Для этого мы проводим аудиты и собеседования всех производителей. Вы не поверите, но один из этапов отбора - опросы. Мы часто спрашиваем у покупателей доверяют ли они тому или иному производителю. В процессе «жизни» товара мы постоянно проверяем его в различных лабораториях, проводим огромное количество исследований. Буквально всё, что можно увидеть в магазине, имеет протокол исследований на те или иные показатели, а его производитель действительно честный мастер своего дела. Скажу больше, мало получить это звание, его придется поддерживать постоянно, — поясняет Владимир Титов

Отдельное направление ВкусВилла - локальное производство.

Мы стремимся поддерживать экономику внутри региона. Налаживая внутренние поставки мы не только расширяем ассортимент, но и поддерживаем местного производителя. Мы хотим, чтобы около 60% продукции наших магазинов была представлена местным производителем.

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Отличительная черта ВкусВилла - чистота продукта. Мясная гастрономия - это одна из тех категорий, где ярче всего визуально видна эта особенность. В мясе обычно используются красители и фиксаторы цвета, поэтому, например, колбасы, отличаются от других сетей. Это же касается и вкуса.

Владимир Титов, руководитель развития регионального ассортимента