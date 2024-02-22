То, о чем принято молчать: почему говорить о похоронах - это нормально? Основатель ритуального агентства рассказал о ритуальном пакете страхования

20 лет назад, когда под рукой не было Интернета, не было возможности где-то прочесть о похоронах, и тогда человек оставался один на один со сложными вопросами как моральными, так и практическими. Сейчас же есть возможность получить полную и достоверную информацию не выходя из дома. О том как решиться на сложный звонок и не нести бремя в одиночку рассказал основатель компании «Ритуал PRO».

Все мы рано или поздно сталкиваемся со скорбным событием. Похоронная церемония всегда вызывала шквал вопросов, которые, чаще всего, съедают все свободное время, не позволяя скорбеть об утрате и достойно для себя проститься с близким человеком. Звонок специалисту ритуального агентства позволяет узнать все необходимое о юридических процедурах, церемонии и получить не только четкие инструкции к действию, но и помощь на всех этапах.

Люди которые звонят нам, ко всему прочему, хотят закрепиться с пониманием, как это будет. Многие обращаются с таким переживанием о своем конкретном случае. То есть, они хотят быть уверены в том, что будет красивый венок, одежда, сама церемония. Почему нет? Я считаю, что каждый человек имеет право уйти достойно.

Мы так или иначе задумываемся об организации похорон по абсолютно разным причинам. Не важно, что послужит причиной: время, диагноз или случайность.

Жизнь конечна. Так или иначе, многие люди относятся тоже к этому нормально, с пониманием. И хотят знать алгоритм.

Прижизненное приготовление часто ассоциируется с пожилыми людьми. Вызвано это в первую очередь нежеланием обременять своих родных и близких.

Обременение - это отдельный вопрос. Касаясь старшего поколения подготовление начинается только из-за боязни стать обузой. При том речь здесь идет не столько в финансовом вопросе, сколько в плане задач, которые необходимо будет решить родным. Отсюда и отдельные договоренности относительно участков или какие то детали церемонии.

Однако это все еще не дает полноценной картины и не приносит желаемого спокойствия.

Поэтому мы решили дать людям возможность успокоиться и оказать помощь своим скорбящим родным. Мы готовы к звонку в любое время, дежурный специалист поможет сориентироваться. После можно будет выбрать алгоритм, по которому специалист начнет подготовку к похоронной церемонии за обратившегося. Он соберет все необходимые документы, скоординирует транспорт и захоронение, а также организует поминальный ужин.

Немаловажно, что человек, который является ответственным за процедуру погребения, де-факто, морально и юридически, берет на себя обязательство за исполнение воли усопшего. В рамках, конечно, возможностей. Также есть возможность заверить волю нотариально. В таком случае на уровне закона будет обеспечено четкое исполнение слов и доверенное лицо, которое возьмет на себя эти обязательства.

Сейчас нет надобности собирать вещи и откладывать средства на траурную церемонию, как делали это наши бабушки. Можно на уровне договора застраховать жизнь близких или свою. Оформить его можно в любом из наших офисов. Данное «страхование жизни пакет ритуальный» покрывает все потребности по организации похорон. В официальных бумагах прописывается тот или иной порядок, подбирается уровень потребностей, вплоть до мельчайших деталей.

Размер его выплаты зависит только от финансовых возможностей и потребностей. Можно сказать, что формируется определенный фонд средств (от 15 до 300 тыс. рублей), которым, по договору, можно воспользоваться только в трагическом случае и использовать их только на организацию похорон, поминальный обед, памятник или благоустройство захоронения. Естественно здесь будет учтена воля усопшего, скажем, по захоронению на своей родине, в другом регионе, городе, стране или по особому религиозному обычаю.

Чаще всего звонки поступают от людей пенсионного возраста или их детей, по понятным причинам. Иногда спрашиваю себя “А позвонил бы ли я с таким вопросом?”. Несмотря на 15-летний опыт работы в сфере ритуальных услуг, я понимаю, что это тяжело. Эмоционально, крайне непросто, потому как есть поверия или барьеры, которые нужно преодолеть, чтобы сделать звонок. Но будучи, сознательным человеком я пришел к выводу - это вполне нормально. Это течение жизни. И лучше один раз преодолеть себя и получить ответы на все желаемые вопросы, нежели жить каждый день в неведении, тем самым психологически разрушая себя изнутри.

Сделать свой осознанный шаг вы можете сделать по телефону +7 (843) 216-00-14 или по любому из этих адресов: Сафиуллина 5, пр. Ибрагимова 32б и Родина 7к1.