Список интересных вакансий — 09-15 октября
Захотелось перемен и ищите новое место работы? Возможно, вы просто засиделись дома из-за семейных обстоятельств или испытываете трудности с поиском работы? В таком случае, редакция ProKazan готова помочь вам! Мы тщательно изучили возможности одной из самых популярных платформ для поиска работы и готовы представить вам самые интересные и выгодные предложения от работодателей в совершенно разных сферах деятельности.
Врач-стоматолог в компанию «Белая стоматология»
Что надо будет делать?
Оказывать профессиональное обследование и лечение, используя современные методы диагностики, лечения и профилактики
Какие навыки пригодятся?
- Опыт работы от 5 лет;
- Сертификат по специализации;
- Доброжелательное отношение к пациентам.
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Токарь 4-6 разряд (вахта) в компанию «ЕВРАЗ»
Что надо будет делать?
Работать на токарных станках
Какие навыки пригодятся?
- среднее профессиональное образование;
- наличие удостоверения на профессию;
- наличие опыта работы по профессии.
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Дизайнер интерьера / Архитектор в компанию «AR ARCHITECTS»
Что надо будет делать?
- Разрабатывать интерьерные решения / архитектуру;
- Составлять коллажи и ТЗ для подрядчиков;
- Формировать альбом рабочих чертежей.
Какие навыки пригодятся?
- Опыт работы не менее 1 года;
- Креативность и гибкость мышления;
- Владение REVIT (обязательно), SketchUp, Lumion, пакетом Adobe.
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Водитель MAN (категория С) в компанию «ЭМТех»
Что надо будет делать?
- Перевозить груз на MAN по межгороду;
- Консультировать клиентов по вопросам сервиса компании.
Какие навыки пригодятся?
- Общий стаж вождения на грузовом автомобиле не менее 3 лет;
- Водительское удостоверение категории ВС.
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Агент-менеджер в компанию «Direkt»
Что надо будет делать?
- Курировать клиентские проекты и консультировать клиентов;
- Изучать новые продукты, выявлять потребности клиента и консультировать по стандартному функционалу, а также создавать инструкции и базы знаний;
- Понимать запросы клиентов и создавать задачи и решения для технических специалистов.
Какие навыки пригодятся?
- Базовые знания и профильное образование в IT, но также «Direkt» готов рассмотреть кандидатов без опыта, но с огромным желанием быстро разобраться в IT-темах, включая профессии, системы, языки программирования и технологии.
- Умение выявлять потребности и управлять ожиданиями клиентов.
- Многозадачность: Способность эффективно управлять большим количеством задач.
- Ясное объяснение сложных вещей.
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Повар-универсал в кейтеринговую компания «Eat Ме»
Что надо будет делать?
- Готовить блюда по меню компании;
- Соблюдать технологии приготовления и порционирования.
Какие навыки пригодятся?
- Ответственность, пунктуальность и инициативность;
- Наличие медицинской книжки или готовность ее оформить.
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Специалист по кадрам в экстрим парк «УРАМ»
Что надо будет делать?
- Разрабатывать и вести документацию по охране труда, пожарной безопасности (с нуля);
- Проводить инструктажи по ОТ и ПБ;
- Организовывать медицинские осмотры для сотрудников;
- Организовывать проведения СОУТ.
Какие навыки пригодятся?
- Высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области охраны труда;
- Опыт работы в области охраны труда от 1 года;
- Знание основ кадрового делопроизводства;
- Знание программы ГИС РТ (Барс бюджет) будет преимуществом, если нет - научим!
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