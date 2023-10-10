Список интересных вакансий — 09-15 октября

Захотелось перемен и ищите новое место работы? Возможно, вы просто засиделись дома из-за семейных обстоятельств или испытываете трудности с поиском работы? В таком случае, редакция ProKazan готова помочь вам! Мы тщательно изучили возможности одной из самых популярных платформ для поиска работы и готовы представить вам самые интересные и выгодные предложения от работодателей в совершенно разных сферах деятельности.

Врач-стоматолог в компанию «Белая стоматология»

Что надо будет делать?

Оказывать профессиональное обследование и лечение, используя современные методы диагностики, лечения и профилактики

Какие навыки пригодятся?

Опыт работы от 5 лет;

Сертификат по специализации;

Доброжелательное отношение к пациентам.

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Что надо будет делать?

Работать на токарных станках

Какие навыки пригодятся?

среднее профессиональное образование;

наличие удостоверения на профессию;

наличие опыта работы по профессии.

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Что надо будет делать?

Разрабатывать интерьерные решения / архитектуру;

Составлять коллажи и ТЗ для подрядчиков;

Формировать альбом рабочих чертежей.

Какие навыки пригодятся?

Опыт работы не менее 1 года;

Креативность и гибкость мышления;

Владение REVIT (обязательно), SketchUp, Lumion, пакетом Adobe.

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Что надо будет делать?

Перевозить груз на MAN по межгороду;

Консультировать клиентов по вопросам сервиса компании.

Какие навыки пригодятся?

Общий стаж вождения на грузовом автомобиле не менее 3 лет;

Водительское удостоверение категории ВС.

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Агент-менеджер в компанию «Direkt»

Что надо будет делать?

Курировать клиентские проекты и консультировать клиентов;

Изучать новые продукты, выявлять потребности клиента и консультировать по стандартному функционалу, а также создавать инструкции и базы знаний;

Понимать запросы клиентов и создавать задачи и решения для технических специалистов.

Какие навыки пригодятся?

Базовые знания и профильное образование в IT, но также «Direkt» готов рассмотреть кандидатов без опыта, но с огромным желанием быстро разобраться в IT-темах, включая профессии, системы, языки программирования и технологии.

Умение выявлять потребности и управлять ожиданиями клиентов.

Многозадачность: Способность эффективно управлять большим количеством задач.

Ясное объяснение сложных вещей.

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Повар-универсал в кейтеринговую компания «Eat Ме»

Что надо будет делать?

Готовить блюда по меню компании;

Соблюдать технологии приготовления и порционирования.

Какие навыки пригодятся?

Ответственность, пунктуальность и инициативность;

Наличие медицинской книжки или готовность ее оформить.

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Специалист по кадрам в экстрим парк «УРАМ»

Что надо будет делать?

Разрабатывать и вести документацию по охране труда, пожарной безопасности (с нуля);

Проводить инструктажи по ОТ и ПБ;

Организовывать медицинские осмотры для сотрудников;

Организовывать проведения СОУТ.

Какие навыки пригодятся?

Высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области охраны труда;

Опыт работы в области охраны труда от 1 года;

Знание основ кадрового делопроизводства;

Знание программы ГИС РТ (Барс бюджет) будет преимуществом, если нет - научим!

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