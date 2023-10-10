Интересное в Казани
· Диана Алмакаева

Список интересных вакансий — 09-15 октября

Список интересных вакансий — 09-15 октября

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Захотелось перемен и ищите новое место работы? Возможно, вы просто засиделись дома из-за семейных обстоятельств или испытываете трудности с поиском работы? В таком случае, редакция ProKazan готова помочь вам! Мы тщательно изучили возможности одной из самых популярных платформ для поиска работы и готовы представить вам самые интересные и выгодные предложения от работодателей в совершенно разных сферах деятельности.

Врач-стоматолог в компанию «Белая стоматология»

Что надо будет делать?

Оказывать профессиональное обследование и лечение, используя современные методы диагностики, лечения и профилактики

Какие навыки пригодятся?

  • Опыт работы от 5 лет;
  • Сертификат по специализации;
  • Доброжелательное отношение к пациентам.

Ознакомиться с вакансией и откликнуться можно на сайте

Токарь 4-6 разряд (вахта) в компанию «ЕВРАЗ»

Что надо будет делать?

Работать на токарных станках

Какие навыки пригодятся?

  • среднее профессиональное образование;
  • наличие удостоверения на профессию;
  • наличие опыта работы по профессии.

Ждем именно вас! Откликайтесь по ссылке

Дизайнер интерьера / Архитектор в компанию «AR ARCHITECTS»

Что надо будет делать?

  • Разрабатывать интерьерные решения / архитектуру;
  • Составлять коллажи и ТЗ для подрядчиков;
  • Формировать альбом рабочих чертежей.

Какие навыки пригодятся?

  • Опыт работы не менее 1 года;
  • Креативность и гибкость мышления;
  • Владение REVIT (обязательно), SketchUp, Lumion, пакетом Adobe.

Ознакомиться с вакансией и откликнуться можно на сайте

Водитель MAN (категория С) в компанию «ЭМТех»

Что надо будет делать?

  • Перевозить груз на MAN по межгороду;
  • Консультировать клиентов по вопросам сервиса компании.

Какие навыки пригодятся?

  • Общий стаж вождения на грузовом автомобиле не менее 3 лет;
  • Водительское удостоверение категории ВС.

Ознакомиться с вакансией и откликнуться можно на сайте

Агент-менеджер в компанию «Direkt»

Что надо будет делать?

  • Курировать клиентские проекты и консультировать клиентов;
  • Изучать новые продукты, выявлять потребности клиента и консультировать по стандартному функционалу, а также создавать инструкции и базы знаний;
  • Понимать запросы клиентов и создавать задачи и решения для технических специалистов.

Какие навыки пригодятся?

  • Базовые знания и профильное образование в IT, но также «Direkt» готов рассмотреть кандидатов без опыта, но с огромным желанием быстро разобраться в IT-темах, включая профессии, системы, языки программирования и технологии.
  • Умение выявлять потребности и управлять ожиданиями клиентов.
  • Многозадачность: Способность эффективно управлять большим количеством задач.
  • Ясное объяснение сложных вещей.

Ознакомиться с вакансией и откликнуться можно на сайте

Повар-универсал в кейтеринговую компания «Eat Ме»

Что надо будет делать?

  • Готовить блюда по меню компании;
  • Соблюдать технологии приготовления и порционирования.

Какие навыки пригодятся?

  • Ответственность, пунктуальность и инициативность;
  • Наличие медицинской книжки или готовность ее оформить.

Ознакомиться с вакансией и откликнуться можно на сайте

Специалист по кадрам в экстрим парк «УРАМ»

Что надо будет делать?

  • Разрабатывать и вести документацию по охране труда, пожарной безопасности (с нуля);
  • Проводить инструктажи по ОТ и ПБ;
  • Организовывать медицинские осмотры для сотрудников;
  • Организовывать проведения СОУТ.

Какие навыки пригодятся?

  • Высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области охраны труда;
  • Опыт работы в области охраны труда от 1 года;
  • Знание основ кадрового делопроизводства;
  • Знание программы ГИС РТ (Барс бюджет) будет преимуществом, если нет - научим!

Ознакомиться с вакансией и откликнуться можно на сайте

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