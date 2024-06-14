Спасение от жары: казанские шеф-повара назвали топ-5 блюд для летнего меню

Летом нам всем приходится несладко. Жара сильно изматывает, напрочь отбивает аппетит и желание что-либо делать. Поэтому медики рекомендуют скорректировать свой рацион. В частности, сократить калорийность, поскольку в сильную жару двигательная активность снижается, а следовательно, сокращаются затраты энергии. Стоит включить в рацион больше овощей и фруктов, больше пить, чтобы не допускать обезвоживания, и снизить потребление соли.

Овощные салаты, холодные супы и фруктовые десерты становятся фаворитами в жаркую погоду. Интересно, что 40% опрошенных россиян активно ищут новые рецепты, чтобы разнообразить свой рацион. Редакция совместно с магазинами ВкусВилла подготовила подборку летних рецептов, которые помогут насладиться вкусной и легкой едой в жаркие дни, не тратя много времени на приготовление.

1. Окрошка на кефире/квасе





Окрошка — это классический летний суп, который всегда освежает и насыщает. Этот холодный суп на основе кефира/кваса не только утоляет жажду, но и обеспечивает организм необходимыми витаминами и минералами. Напитки делают окрошку легкой и полезной, а свежие овощи добавляют хрустящую текстуру и яркий вкус.

Ингредиенты:

кефир/квас;

огурцы;

редис;

картофель;

яйца;

зеленый лук;

зелень (укроп, петрушка);

колбаса или отварное мясо (по вашему выбору);

соль и перец по вкусу.

Приготовление

Отварите и остудите картофель и яйца, затем нарежьте их кубиками. Нарежьте огурцы, зеленый лук, редис, колбасу или мясо небольшими кусочками. Смешайте все ингредиенты в большой миске и залейте кефиром. Добавьте соль и перец по вкусу, украсьте зеленью и подавайте охлажденным.

2. Салат с авокадо и креветками





Этот салат — идеальное сочетание свежести и изысканности. Авокадо добавляет нежную текстуру, а креветки придают блюду насыщенный морской вкус. Легкий лимонный соус с оливковым маслом подчеркивает все вкусовые ноты, делая салат не только вкусным, но и полезным.

Ингредиенты:

авокадо;

креветки;

огурцы;

помидоры черри;

лимонный сок;

оливковое масло;

зелень (базилик, петрушка);

соль и перец по вкусу.

Приготовление

Очистите авокадо и нарежьте его кубиками.

Обжарьте креветки до готовности, затем охладите.

Нарежьте огурцы и помидоры черри.

Смешайте все ингредиенты в салатнице, добавьте лимонный сок и оливковое масло.

Приправьте солью и перцем, украсьте зеленью и подавайте охлажденным.

Во ВкусВилле действует бесплатная доставка без минимальной суммы заказа. Продукты доставляются за город в течение четырех часов, независимо от удаленности. Также вы можете выбрать временные слоты доставки (с 12:00 до 15:00 и с 18:00 до 21:00) для населенных пунктов, расположенных на расстоянии от 55 до 100 км по прямому направлению.

3. Холодный суп гаспачо





Гаспачо — это испанское блюдо, которое отлично утоляет жажду и насыщает в жаркие дни. Богатый витаминами и антиоксидантами, гаспачо идеально подходит для летнего меню. Этот суп готовится из свежих овощей и подается охлажденным, что делает его идеальным блюдом для жарких дней.

Ингредиенты:

помидоры;

огурцы;

болгарский перец;

лук;

чеснок;

оливковое масло;

бальзамический уксус;

соль и перец по вкусу;

Приготовление

Очистите и нарежьте все овощи. Смешайте их в блендере до получения однородной массы. Добавьте оливковое масло и бальзамический уксус, приправьте солью и перцем по вкусу. Охладите суп в холодильнике перед подачей.

4. Смузи с ягодами и йогуртом





Смузи — это отличное блюдо для завтрака или перекуса в течение дня. Йогурт и свежие ягоды обеспечат вас необходимыми витаминами и энергией, а банан добавит натуральную сладость и кремовую текстуру.

Ингредиенты:

йогурт;

свежие ягоды (клубника, малина, черника);

банан;

мед (по желанию).

Приготовление

Поместите все ингредиенты в блендер. Смешайте до получения однородной массы. Подавайте смузи холодным, можно украсить ягодами и мятой.

Во ВкусВилле каждый день действует скидка 20% на 6 различных товаров. Скидка доступна как в магазинах, так и онлайн, её можно активировать через приложение или на сайте. Также на сайте можно участвовать в интерактивной игре и выиграть различные купоны и промокоды. Акция действительна до 31 августа 2024 года.

5. Фруктовый салат с мятой





Легкий и освежающий десерт, который прекрасно завершит любой прием пищи. Фрукты и мята создают невероятное сочетание, придавая салату освежающий аромат и насыщенный вкус.

Ингредиенты:

арбуз;

дыня;

киви;

мята;

лимонный сок.

Приготовление

Нарежьте арбуз, дыню и киви кубиками. Смешайте нарезанные фрукты в большой миске. Добавьте мелко нарезанную мяту и сбрызните лимонным соком. Хорошо перемешайте и подавайте охлажденным.

Летние рецепты от ВкусВилла помогут вам наслаждаться прохладной и легкой едой в жаркие дни. Попробуйте наши рецепты и откройте для себя новые вкусы, которые принесут свежесть и наслаждение. Все необходимые продукты вы можете найти в магазинах ВкусВилла, где гарантировано качество и свежесть.