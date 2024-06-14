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Спасение от жары: казанские шеф-повара назвали топ-5 блюд для летнего меню

Редакция совместно с магазинами ВкусВилла подготовила подборку летних рецептов, которые помогут насладиться вкусной и легкой едой в жаркие дни, не тратя много времени на приготовление.

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Летом нам всем приходится несладко. Жара сильно изматывает, напрочь отбивает аппетит и желание что-либо делать. Поэтому медики рекомендуют скорректировать свой рацион. В частности, сократить калорийность, поскольку в сильную жару двигательная активность снижается, а следовательно, сокращаются затраты энергии. Стоит включить в рацион больше овощей и фруктов, больше пить, чтобы не допускать обезвоживания, и снизить потребление соли.

Овощные салаты, холодные супы и фруктовые десерты становятся фаворитами в жаркую погоду. Интересно, что 40% опрошенных россиян активно ищут новые рецепты, чтобы разнообразить свой рацион. Редакция совместно с магазинами ВкусВилла подготовила подборку летних рецептов, которые помогут насладиться вкусной и легкой едой в жаркие дни, не тратя много времени на приготовление.

1. Окрошка на кефире/квасе


Окрошка — это классический летний суп, который всегда освежает и насыщает. Этот холодный суп на основе кефира/кваса не только утоляет жажду, но и обеспечивает организм необходимыми витаминами и минералами. Напитки делают окрошку легкой и полезной, а свежие овощи добавляют хрустящую текстуру и яркий вкус.

Ингредиенты:

  • кефир/квас;
  • огурцы;
  • редис;
  • картофель;
  • яйца;
  • зеленый лук;
  • зелень (укроп, петрушка);
  • колбаса или отварное мясо (по вашему выбору);
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление

  1. Отварите и остудите картофель и яйца, затем нарежьте их кубиками.
  2. Нарежьте огурцы, зеленый лук, редис, колбасу или мясо небольшими кусочками.
  3. Смешайте все ингредиенты в большой миске и залейте кефиром.
  4. Добавьте соль и перец по вкусу, украсьте зеленью и подавайте охлажденным.

2. Салат с авокадо и креветками


Этот салат — идеальное сочетание свежести и изысканности. Авокадо добавляет нежную текстуру, а креветки придают блюду насыщенный морской вкус. Легкий лимонный соус с оливковым маслом подчеркивает все вкусовые ноты, делая салат не только вкусным, но и полезным.

Ингредиенты:

  • авокадо;
  • креветки;
  • огурцы;
  • помидоры черри;
  • лимонный сок;
  • оливковое масло;
  • зелень (базилик, петрушка);
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление

  • Очистите авокадо и нарежьте его кубиками.
  • Обжарьте креветки до готовности, затем охладите.
  • Нарежьте огурцы и помидоры черри.
  • Смешайте все ингредиенты в салатнице, добавьте лимонный сок и оливковое масло.
  • Приправьте солью и перцем, украсьте зеленью и подавайте охлажденным.

Во ВкусВилле действует бесплатная доставка без минимальной суммы заказа. Продукты доставляются за город в течение четырех часов, независимо от удаленности. Также вы можете выбрать временные слоты доставки (с 12:00 до 15:00 и с 18:00 до 21:00) для населенных пунктов, расположенных на расстоянии от 55 до 100 км по прямому направлению.

3. Холодный суп гаспачо


Гаспачо — это испанское блюдо, которое отлично утоляет жажду и насыщает в жаркие дни. Богатый витаминами и антиоксидантами, гаспачо идеально подходит для летнего меню. Этот суп готовится из свежих овощей и подается охлажденным, что делает его идеальным блюдом для жарких дней.

Ингредиенты:

Приготовление

  1. Очистите и нарежьте все овощи.
  2. Смешайте их в блендере до получения однородной массы.
  3. Добавьте оливковое масло и бальзамический уксус, приправьте солью и перцем по вкусу.
  4. Охладите суп в холодильнике перед подачей.

4. Смузи с ягодами и йогуртом


Смузи — это отличное блюдо для завтрака или перекуса в течение дня. Йогурт и свежие ягоды обеспечат вас необходимыми витаминами и энергией, а банан добавит натуральную сладость и кремовую текстуру.

Ингредиенты:

  • йогурт;
  • свежие ягоды (клубника, малина, черника);
  • банан;
  • мед (по желанию).

Приготовление

  1. Поместите все ингредиенты в блендер.
  2. Смешайте до получения однородной массы.
  3. Подавайте смузи холодным, можно украсить ягодами и мятой.

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5. Фруктовый салат с мятой


Легкий и освежающий десерт, который прекрасно завершит любой прием пищи. Фрукты и мята создают невероятное сочетание, придавая салату освежающий аромат и насыщенный вкус.

Ингредиенты:

  • арбуз;
  • дыня;
  • киви;
  • мята;
  • лимонный сок.

Приготовление

  1. Нарежьте арбуз, дыню и киви кубиками.
  2. Смешайте нарезанные фрукты в большой миске.
  3. Добавьте мелко нарезанную мяту и сбрызните лимонным соком.
  4. Хорошо перемешайте и подавайте охлажденным.

Летние рецепты от ВкусВилла помогут вам наслаждаться прохладной и легкой едой в жаркие дни. Попробуйте наши рецепты и откройте для себя новые вкусы, которые принесут свежесть и наслаждение. Все необходимые продукты вы можете найти в магазинах ВкусВилла, где гарантировано качество и свежесть.

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