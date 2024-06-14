Спасение от жары: казанские шеф-повара назвали топ-5 блюд для летнего меню
Летом нам всем приходится несладко. Жара сильно изматывает, напрочь отбивает аппетит и желание что-либо делать. Поэтому медики рекомендуют скорректировать свой рацион. В частности, сократить калорийность, поскольку в сильную жару двигательная активность снижается, а следовательно, сокращаются затраты энергии. Стоит включить в рацион больше овощей и фруктов, больше пить, чтобы не допускать обезвоживания, и снизить потребление соли.
Овощные салаты, холодные супы и фруктовые десерты становятся фаворитами в жаркую погоду. Интересно, что 40% опрошенных россиян активно ищут новые рецепты, чтобы разнообразить свой рацион. Редакция совместно с магазинами ВкусВилла подготовила подборку летних рецептов, которые помогут насладиться вкусной и легкой едой в жаркие дни, не тратя много времени на приготовление.
1. Окрошка на кефире/квасе
Окрошка — это классический летний суп, который всегда освежает и насыщает. Этот холодный суп на основе кефира/кваса не только утоляет жажду, но и обеспечивает организм необходимыми витаминами и минералами. Напитки делают окрошку легкой и полезной, а свежие овощи добавляют хрустящую текстуру и яркий вкус.
Ингредиенты:
- кефир/квас;
- огурцы;
- редис;
- картофель;
- яйца;
- зеленый лук;
- зелень (укроп, петрушка);
- колбаса или отварное мясо (по вашему выбору);
- соль и перец по вкусу.
Приготовление
- Отварите и остудите картофель и яйца, затем нарежьте их кубиками.
- Нарежьте огурцы, зеленый лук, редис, колбасу или мясо небольшими кусочками.
- Смешайте все ингредиенты в большой миске и залейте кефиром.
- Добавьте соль и перец по вкусу, украсьте зеленью и подавайте охлажденным.
2. Салат с авокадо и креветками
Этот салат — идеальное сочетание свежести и изысканности. Авокадо добавляет нежную текстуру, а креветки придают блюду насыщенный морской вкус. Легкий лимонный соус с оливковым маслом подчеркивает все вкусовые ноты, делая салат не только вкусным, но и полезным.
Ингредиенты:
- авокадо;
- креветки;
- огурцы;
- помидоры черри;
- лимонный сок;
- оливковое масло;
- зелень (базилик, петрушка);
- соль и перец по вкусу.
Приготовление
- Очистите авокадо и нарежьте его кубиками.
- Обжарьте креветки до готовности, затем охладите.
- Нарежьте огурцы и помидоры черри.
- Смешайте все ингредиенты в салатнице, добавьте лимонный сок и оливковое масло.
- Приправьте солью и перцем, украсьте зеленью и подавайте охлажденным.
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3. Холодный суп гаспачо
Гаспачо — это испанское блюдо, которое отлично утоляет жажду и насыщает в жаркие дни. Богатый витаминами и антиоксидантами, гаспачо идеально подходит для летнего меню. Этот суп готовится из свежих овощей и подается охлажденным, что делает его идеальным блюдом для жарких дней.
Ингредиенты:
- помидоры;
- огурцы;
- болгарский перец;
- лук;
- чеснок;
- оливковое масло;
- бальзамический уксус;
- соль и перец по вкусу;
Приготовление
- Очистите и нарежьте все овощи.
- Смешайте их в блендере до получения однородной массы.
- Добавьте оливковое масло и бальзамический уксус, приправьте солью и перцем по вкусу.
- Охладите суп в холодильнике перед подачей.
4. Смузи с ягодами и йогуртом
Смузи — это отличное блюдо для завтрака или перекуса в течение дня. Йогурт и свежие ягоды обеспечат вас необходимыми витаминами и энергией, а банан добавит натуральную сладость и кремовую текстуру.
Ингредиенты:
- йогурт;
- свежие ягоды (клубника, малина, черника);
- банан;
- мед (по желанию).
Приготовление
- Поместите все ингредиенты в блендер.
- Смешайте до получения однородной массы.
- Подавайте смузи холодным, можно украсить ягодами и мятой.
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5. Фруктовый салат с мятой
Легкий и освежающий десерт, который прекрасно завершит любой прием пищи. Фрукты и мята создают невероятное сочетание, придавая салату освежающий аромат и насыщенный вкус.
Ингредиенты:
- арбуз;
- дыня;
- киви;
- мята;
- лимонный сок.
Приготовление
- Нарежьте арбуз, дыню и киви кубиками.
- Смешайте нарезанные фрукты в большой миске.
- Добавьте мелко нарезанную мяту и сбрызните лимонным соком.
- Хорошо перемешайте и подавайте охлажденным.
Летние рецепты от ВкусВилла помогут вам наслаждаться прохладной и легкой едой в жаркие дни. Попробуйте наши рецепты и откройте для себя новые вкусы, которые принесут свежесть и наслаждение. Все необходимые продукты вы можете найти в магазинах ВкусВилла, где гарантировано качество и свежесть.
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