Выбор участка для строительства дома – задача, требующая пристального внимания. Именно здесь вы будете обустраивать быт, создавать комфорт, просыпаться почти каждое утро и возвращаться после работы. Редакция ProKazan собрала для вас топ-10 факторов, на которые обязательно нужно обратить внимание. В этом нам помог Артур Хабибуллин, основатель строительной компании "Иман".

Артур Хабибуллин, основатель строительной компании "Иман"

География: правильно подобранный участок - половина успеха

Первый, и очень важный шаг - это выбор географии: человек должен определиться, какая местность ему по душе. В одной только Казани и ее агломерации есть большое количество неосвоенных участков. При выборе обычно ориентируются на место работы и привычного досуга. На практике люди редко переселяются дальше той локации, где они жили раньше. Так, житель Авиастроительного района Казани с большей вероятностью выберет участок в Зеленодольском районе, а не в Лаишевском. Если изначально определиться с территорией, где вы хотите проживать, это заметно облегчит сборку всего проекта и дальнейшее строительство дома.

Сумма: грамотный специалист быстро сориентирует, на какой дом можно претендовать

Место выбрано. Второй шаг - четкое понимание ценовой политики дома. Следует определить максимально возможный для вас ценовой порог, а также не забыть о возможных дополнительных тратах. Также нужно понимать, что в каждом районе есть коттеджные поселки как премиум-класса, так и бюджетные. Чтобы установить предельную сумму поиска, лучше обратиться к специалистам - они сориентируют быстрее.

Артур Хабибуллин, основатель строительной компании "Иман"

В компании "Иман" есть услуга подбора земельного участка по индивидуальным критериям. Руководитель лично беседует с клиентами, изучает пожелания - географию, сумму и прочее. "Если есть понимание, что я могу помочь, мы сразу начинаем работу", - заверил Артур Хабибуллин.



Площадь участка: важно знать о минимальном пороге и правилах использования территории

В настоящее время в современных поселках площадь стандартного участка для строительства дома составляет от 10 соток. Данное правило ввели в местных администрациях после ряда неприятных случаев. Например, застройщик утвердил проект на поселок в 300 семей, а в итоге дробил участки на меньшие площади и заселял около 900. При этом ни инфраструктура, ни дороги к такому раскладу не были готовы. Наглядный пример - это перенаселенный посёлок Куюки: даже при наличии новой дороги люди до сих пор ежедневно стоят в пробках, детсадов и школ не хватает, а количество жалоб граждан только растет.

Поэтому сегодня невозможно регистрировать новый коттеджный поселок, если там не размежеваны участки площадью от 10 соток каждый. Важно знать, что покупателям таких участков также не разрешат размежевать его на более мелкие участки. Данное правило на территории рядом с Казанью начали внедрять в 2022 году, сейчас оно действует практически повсеместно.

Артур Хабибуллин, основатель строительной компании "Иман"

Удаленность от города: бояться расстояния не стоит

Сегодня казанцы не рвутся переезжать в частный дом, сильно удалённый от города. Так, моральный предел местных жителей равен около 35 км от столицы Татарстана. Если для москвича съездить домой за 150 км - это норма, то в Казани такого не встретишь. В зависимости от пожеланий, жители Кировского или Московского районов отдают предпочтение участкам в Зеленодольском и Высокогорском районах. Жители Приволжского и Вахитовского районов склоняются к Лаишевскому или Пестречинскому районам.

Инфраструктура на сегодняшний день везде примерно одинаковая: все коттеджные поселки так или иначе присоединены к старым деревням, где есть школы. Что точно беспокоит желающих построить частный дом, так это загруженность въездных магистралей. В настоящее время Оренбургский тракт наименее загружен, поэтому строительный бум наблюдается в Лаишевском районе. С ним хорошо конкурирует Высокогорский район. После открытия дороги-дублера Зеленодольское направление тоже набирает обороты.

Мамадышский тракт стабильно в пробках, поэтому Пестречинское направление сегодня востребовано уже меньше. Однако после завершения строительства Вознесенского тракта ожидается уменьшение пробок, поэтому территория может снова стать лакомым куском.

Строительные кирпичи для возведения дома в компании "Иман"

План участка: юридическая часть вопроса - одна из важнейших

С собранными ранее данными подбирается минимум 2-3 участка. После этого первое, на что должен обратить внимание каждый - документы. Многие уже сталкивались с термином ГПЗУ - градостроительный план земельных участков, где фиксируются все нюансы конкретной территории. В частности, в данном документе указывается, что можно строить на участке, в какие категории его можно перевести, какие отступы нужно соблюдать при строительстве и так далее. Для собственников земельных участков ГПЗУ предоставляется бесплатно. Если же его нет, можно сделать запрос в местной администрации.

Будьте внимательны! В случае отказа следует насторожиться: скорее всего, у участка есть определенные отклонения или недочёты.

Разрешение на строительство: следует убедиться, можно ли возводить дом на выбранном участке

При подборе участка важно проверить все документы. Бывают случаи, когда клиент обращается в строительную компанию с уже приобретенным участком, а в ходе дополнительной проверки выясняется, что на территории запрещено строить дома. Специалисты могут помочь вам избежать подобных рисков, а также инструктировать, как разорвать договор и подобрать правильный, проверенный участок.

Всю работу с документами можно доверить специалистам. К примеру, в компании "Иман" данный вопрос решают под ключ, вплоть до оформления ипотеки. В документах чётко прописывается, на какие цели уходят транши из банка - на покупку проверенного участка, на строительство и т.д.

Артур Хабибуллин, основатель строительной компании "Иман"

Принадлежность участка

Еще один важный документ, который следует получить - это выписка из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Именно она подтверждает принадлежность участка тому или иному человеку.

Основание, на котором был куплен земельный участок

Самый надёжный формат приобретения участка - это договор купли-продажи. Осторожность следует проявлять в случаях с договорами дарения. Если участок отсудили или подарили, то могут найтись другие наследники, претендующие на землю. Следует проверить, не осталось ли оснований для дальнейшего разбирательства, которое помешает строительству дома.

Проблемы могут возникнуть и в ситуациях, когда участок был изъят из-за долговых обязательств предыдущего собственника. Кроме того, на один договор опираться не стоит. В случае покупки участка важно иметь в руках документ, подтверждающий факт передачи денежных средств - чек или расписку.

Геология: важно знать, из чего состоит земля, на которой вы хотите построить дом

При строительстве дома компетентные специалисты точно не станут обходиться без геологического анализа участка. В низине он или нет, насколько он ровный, что в составе почвы - эти данные необходимы во избежание дополнительных расходов.

Строительная компания "Иман"

В настоящее время в посёлке Тургай-2 активно строится целое комьюнити от строительной компании "Иман". Участки по 10 соток оснащены всем необходимым: к каждому проведены свет, газ, вода. Средняя площадь жилого дома составляет 114 кв.м. На территории асфальтированы дороги. Участки быстро разбирают: на момент написания материала в наличии остаётся 2 свободных дома.

Геодезия земельного участка: не путать с геологией

Прежде чем строить дом, нужно убедиться, четко ли определены границы выделенной земли. Перепроверьте данные геодезии земельного участка, даже если на месте стоят визуальные ограничители, скажем, в виде забора. Отмечу, что указанные юридические аспекты заметно упрощают ход строительства. С полным комплектом документов можно оперативно запустить процесс возведения дома.

"Проблемы чаще возникают со старыми участками. Или же бывает так, что при выравнивании земли техника задевает забитые колышки и границы смещается. Знаю про нелепый случай, когда собственник построил баню на участке, фактически принадлежащем соседу", - привёл примеры Артур Хабибуллин.



Казанцы - будущие москвичи: как далеко от города начнут строить дома к 2025 году?

Недавний рост ключевой ставки Центробанка России ускорил рост спроса на строительство частных домов. Все последние изменения в стране привели к тому, что предложение уменьшается, а спрос продолжает расти. Такими темпами уже в следующем году возможности приобрести участок на выгодных условиях может уже не быть.Казанцы - это будущие москвичи: к 2025 году они уже не будут так категоричны к участкам на расстоянии 50 км от города.