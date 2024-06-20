Солнечные очки, кепки, полотенца: собираем пляжную сумку

Лето в самом разгаре, и что может быть лучше, чем провести день у воды? Будь то озеро, речка или море, важно быть готовым к пляжному отдыху. «Галамарт» знает, как сделать пляжный день максимально комфортным и приятным. Здесь подготовили множество полезных товаров по сниженным ценам, чтобы ваш отдых стал идеальным.

С 12 по 25 июня в “Галамарте” вы сможете приобрести все необходимое для пляжа по приятным ценам. Например, удобная пляжная сумка с косметичкой от ЮНИLOOK – идеальное решение «два в одном». Взрослые и детские кепки, стильные шляпы-федоры, солнцезащитные очки и яркие детские купальники от GALANTE – все это сделает ваш отдых еще ярче. Как вам такие цены: слитный купальник для девочки с рюшами – всего 499 рублей, а купальные плавки для мальчика – 249 рублей? Мамам на заметку!

Не забывайте о мелочах, которые делают жизнь удобнее. Яркий футляр для очков, специальный маленький кошелек для походов на пляж или брелок-картхолдер, который можно прикрепить к молнии на сумке или к связке ключей – все это практично и стильно. И это еще не все! В «Галамарте» регулярно действуют шок-цены на различные аксессуары. Чтобы не пропустить выгодные предложения, сделайте пометки в своем смартфоне.

22 июня: вафельное полотенце PROVANCE – всего 99 рублей.

23 июня: надувной матрас от INTEX – 99 рублей (идеально для отдыха на песке или на воде).

С 12 по 25 июня: газовая горелка «ЕРМАК» – 199 рублей (отличный вариант для дачников и туристов).

30 июня: мягкий и уютный плед PROVANCE – всего 399 рублей. Можно использовать как дома, так и на природе.

И не забудьте про самое важное – солнцезащитный крем и бутылку воды. Эти вещи всегда должны быть в вашей пляжной сумке, чтобы ваш отдых прошел беззаботно и безопасно!

Больше информации и выгодных предложений вы найдете на сайте: www.galamart.ru или позвонив по телефону 8 800 25 000 25.

*Акции действуют в розничных магазинах «Галамарт».