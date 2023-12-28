Строительство индивидуального жилья считается одним из ключевых факторов развития рынка недвижимости. Некоторые предпочитают готовые стандартные решения или приобретают дома в коттеджных поселках, в то время как другие решают строить дома самостоятельно. Так, по данным "Росгосстрах", 41% жителей РФ, в том числе и казанцев, желают приобрести собственную загородную недвижимость.

Как избежать ошибок при строительстве дома — рассказал ProKazan Айдар Алиуллин, руководитель строительной компании "Время строить".

Айдар Алиуллин, руководитель строительной компании "Время строить"

Ошибка №1: Неподходящий участок и проблемы с документацией

При выборе участка для возведения постройки обыватель часто оценивает только его внешний вид, что является огромной ошибкой. Важно учитывать состав почвы: это поможет грамотно спланировать строительство без последствий в виде значительной просадки дома. Предпочтительно, чтобы грунт был песчаным, так как приземистые постройки легче организовать на таком участке.

Компания "Время строить" делает геологический анализ для своих клиентов, а также исследует грунты бесплатно!

Если вы нашли недорогой участок, не стоит сразу заключать сделку: сначала уточните наличие коммуникаций на территории, и если их нет, определите затраты на их подключение. Также важно проверять всю документацию с юристами перед покупкой участка. Дело в том, что около 90% людей заказывают строительство именно через ипотеку. И поэтому особенно важно, чтобы банк ее "пропустил".

Айдар Алиуллин, руководитель строительной компании "Время строить"

В компании "Время строить" работают брокеры, которые помогают заказчикам со сборами необходимых для оформления ипотеки документов и и подобрают самое выгодное условие на сегодня. Но и это еще не все: при выборе ипотеки, вы получаете три месяца платежа от строительной компании в подарок!

Еще один фактор, на который стоит обратить внимание - это наличие объездных путей и местоположение участка. Также важно обращать внимание на размер и конфигурацию участка. Допустим, вам предлагают к покупке 6-7 соток земли, что неплохо. Однако прямоугольный и узкий участок создаст проблемы при размещении построек.

Рекомендую также всегда запрашивать градостроительный план, в котором детально прописаны:

границы земельного участка;

сведения об объектах, расположенных на участке;

кадастровый номер;

инженерные коммуникации и возможности подключения к ним;

допустимые отступы от границ и других объектов для строительства.

"Время строить" закрывает все вопросы по проведению коммуникаций при строительстве: устанавливают водосточные системы, газ, электричество и снегозадержатели, которые помогают удерживать снег на крыше. А самое главное, что все это входит в стоимость дома! А если в вашем поселке нет центральной воды, то строители установят скважину до 50 метров бесплатно.

Ошибка №2: Отсутствие проекта

Большинство людей считают, что строительство дома начинается с фундамента, однако это не так. Хороший проект - вот, что необходимо продумать с самого начала!

Есть два типа проектов - эскизный и рабочий. Первый вариант - стартовый документ, который описывает внешний вид зданий, помещений или конструкций. Он является предварительным этапом для строительных и отделочных работ. Рабочий проект, в свою очередь, детально описывает все этапы и особенности выполнения этих работ. Он является основой для строительства и отделки. В эскизном проекте может быть представлено одно или несколько вариантов архитектуры. Поэтому важно заранее заняться этим вопросом и на основе плана уже заливать фундамент и строить дом.

Айдар Алиуллин, руководитель строительной компании "Время строить" и Виктория Козырева, журналист ProKazan

Архитекторы компании “Время строить” бесплатно создают рабочий проект и корректируют визуализацию индивидуально для каждого клиента. Не знаете какой проект выбрать? Это тоже не проблема - вам предоставят готовые зарисовки с возможностью корректировки.

Ошибка №3: Неправильный фундамент

Фундамент - это основа конструкции. Он должен быть не только ровным, но и устойчивым под действием нагрузки, снеговых и ветровых воздействий. В зимний период особенно важно обеспечить контроль над рабочим процессом и подогревать бетон. Это гарантирует достижение необходимой прочности и предотвращает появление трещин.

Как строить дом зимой? Читайте в предыдущем материале ProKazan!

Правильная прокладка основы после проведения геологических исследований также имеют важное значение для создания качественного фундамента.

Многие делают огромную ошибку, отдав предпочтение дешевому бетону, разбавленному водой. Это может привести к неправильной фиксации арматурного каркаса, тогда ваш дом будет стоять криво. Поэтому важно всегда соблюдать приведенные в проекте требования при заливке бетона и правильно укреплять арматурный каркас внутри фундамента.

Айдар Алиуллин, руководитель строительной компании "Время строить"

Менеджеры компании "Время строить" не спешат предлагать типовые постройки, а стараются подобрать индивидуальный проект дома для каждого клиента. Приятным бонусом станет дизайн-проект в подарок!

Ошибка №3: Экономия на строительных материалах

Важно отметить, что экономия на строительных материалах не всегда является разумным решением. Люди часто стремятся сэкономить на строительстве и выбирают более дешевые варианты, не задумываясь об их качестве. Это может привести к серьезным последствиям в будущем.

Одним из ключевых аспектов в выборе строительных материалов является их сертификация, наличие которой означает, что материалы проходят лабораторное исследование на прочность

Сотрудники "Время строить" детально подходят к выбору строительных материалов и отдают предпочтение не частным компаниям, а крупным. Они сотрудничают с заводом “Wienerberger”, где перед отправкой продукции всегда проводят исследования на прочность и качество.

Строительная компания "Время строить"

Ошибка №4: Неправильное отопление и внутренняя отделка дома

Для комфортного и теплого дома важно правильно установить систему отопления. Если неверно подобрать толщину и вид утеплителя, а также сэкономить на строительных материалах, ваш дом прослужит не более 10 лет.

При отделке и утеплении дома нужно обращать внимание на следующие нюансы:

качественные окна играют важную роль для сохранения тепла в помещении: необходимо учитывать их теплоизоляционные функции;

важно установить электрическую проводку согласно плану и использовать качественные материалы, чтобы избежать опасной ситуации, связанной с замыканием проводов;

для ровных стен следует использовать механизированный метод штукатурки с помощью специального оборудования;

при планировании системы отопления необходимо учесть размеры и площадь дома, а также установить полноценные радиаторы, обеспечивающие необходимое количество тепла (дополнительным источником тепла также могут стать теплые полы);

тонкие стены ухудшают теплоизоляцию и повышают расходы на отопление, поэтому следует выбирать более толстые стены.

правильное размещение котельной важно для эффективности системы отопления, а также во избежание нарушений требований газовых служб.