В последние годы жители России, включая Казань, предпочитают покупать недвижимость за чертой города. Так, по данным издания "Лента.ру", с 2020 года наблюдается значительный рост спроса на загородные дома и продолжает увеличиваться на 40% в 2023 году. Но задумавшись о покупке дома, возникает вопрос: когда запланировать строительство, чтобы сэкономить?

Почему покупка загородного дома набирает популярность, какие нюансы существуют при строительстве дома и в какое время года цены на материалы дешевле - об этом и многом другом рассказал ProKazan Айдар Алиуллин, руководитель строительной компании "Время строить".

Айдар Алиуллин, руководитель строительной компании "Время строить"

- Как вы считаете, с чем связан рост спроса на индивидуальное жилое строительство?

- Во первых, спрос на загородное строительство вырос потому, что увеличилось количество многоэтажных домов, где постоянно не хватает парковочных мест и свободного пространства.

При этом стоимость, скажем, однокомнатной квартиры с черновой отделкой 50 квадратных метров обойдется в ту же сумму, что и дом с ремонтом на 100 квадратных метров. Отмечу, что средняя цена такого дома составляет 8 млн рублей.

Во-вторых, на участке своего дома всегда можно построить баню, обустроить зону отдыха и сделать то же самое парковочное место.

В-третьих, природа и чистый воздух также являются серьезными достоинствами загородной жизни.

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Кроме того, многие застройщики заботятся о своих жителях, поэтому строят в поселках школы, детские сады, магазины и даже кафе. Все эти факторы складываются и получается, что с точки зрения цены и комфорта, жизнь в загородном поселке становится привлекательнее жизнь в многоэтажке в городе. Единственный минус загородной жизни - это пробки и далекое расположение от города.

- Мы поняли, что спрос на загородное жилье растет. Но развивается ли услуга загородного строительства с точки зрения комфорта?

- Сейчас на рынке работает немало строительных компаний и многие еще создают типовые дома одного цвета и стиля. Однако, по моему опыту, клиенты обычно заказывают индивидуальный проект, который будет сделан с учетом всех пожеланий, и я этому рад. Многие предпочитают брать дом сразу с ремонтом и готовым участком, чтобы не тратить нервы и силы на строительство. И когда заказчик получает проект, который тщательно продуман совместно с архитекторами, он и получает тот самый комфорт.

Менеджеры компании "Время строить" не спешат предлагать типовые постройки, а стараются подобрать индивидуальный проект дома для каждого клиента.

Айдар Алиуллин, руководитель строительной компании "Время строить" и Виктория Козырева, журналист ProKazan

Такое строение получается не только красивым, но и прочным: в нем можно жить круглый год, не боясь мороза. Современные утеплители, установленные в домах, не дадут вам замерзнуть и значительно сэкономят деньги, ведь так не придется переплачивает за газ.

Отмечу, что дом получится долговечным и теплым только в том случае, если в него вкладываться. И прежде, чем покупать дешевые материалы, вспомните одну популярную поговорку: "Скупой платит дважды".

А чтобы упростить процесс покупки, государство предоставляет выгодные условия по льготной ипотеке. Так, например, можно приобрести дом с помощью сельской, семейной, траншевой и IT-ипотеки.

В компании "Время строить" работают брокеры, которые помогают заказчикам со сборами необходимых для оформления ипотеки документов и помогают подобрать самое выгодное условие на сегодня. Но и это еще не все: при выборе ипотеки, вы получаете три месяца платежа от строительной компании в подарок!

- Тем не менее, многие боятся приобретать недвижимость из-за высокой цены и необходимости ухода за участком. Загородный дом или квартира, что выгоднее и комфортнее?

- Если мы хотим иметь не просто дом, а уютное гнездышко с красивым забором, обустроенной зоной отдыха и подстриженным газоном, то тут без труда не обойтись. К слову, жителям многоэтажных домов тоже приходится время от времени делать ремонт или обновлять интерьер своей квартиры. Тут каждый сам решает, какой вариант ему подойдет больше, но независимо от выбора, в обоих случаях будут "свои издержки".

- Какие существуют нюансы при строительстве дома в разное время года?

- Строительство в разное время года имеет свои достоинства и недостатки Например, одним из главных плюсов строительства весной является погода: можно свободно работать на улице, не боясь холодов. Также в это время вы сэкономите деньги на обогреве строительных объектов.

Однако, есть и недостатки. Весной нередки дожди и они могут затянуться на длительное время - это затрудняет выполнение строительных работ. Также грунт весной слишком мокрый, что препятствует проведению фундаментных работ.

Айдар Алиуллин, руководитель строительной компании "Время строить" и Виктория Козырева, журналист ProKazan

Переходим к лету. Одним из главных плюсов этого времени года является возможность проведения практически всех видов строительных работ, благодаря благоприятной погоде.

Однако, летом часто бывают жаркие дни и работать на открытом воздухе сложно. Кстати, строительство летом обойдется вам в копеечку, ведь в это время строят буквально все и цены на материалы высоки.

Строительная компания "Время строить" давно сотрудничает со многими строительными бригадами и поставщиками стройматериалов, поэтому каждый из них дает хорошую скидку на материалы и услуги.

Строительство осенью ничем не отличается от весны, но именно в это время цены на материалы начинают падать.

Плюсом строительства в зимнее время является отсутствие дождей и размытых дорог, что способствует более удобному проведению работ. Также в это время года можно хорошо сэкономить на строительных материалах. Однако, зима - это морозное время, и тут нужно понимать, что сроки сдачи дома могут сдвинуться на месяц. Сами понимаете, бетон и растворы замерзают довольно быстро, поэтому потребуется использование специальное строительного оборудования, чтобы этому препятствовать.

При строительстве в зимнее время, компания "Время строить" применяет специальные добавки и обогревы.

- В какое время года выгодно строить загородный дом и почему?

- Строительство загородного дома – ответственное и важное дело, требующее проработки и множества нюансов. Выбор времени года для начала строительства играет важную роль, и я уверен, что самое выгодное время – это зима. Давайте разберемся, почему.

Айдар Алиуллин, руководитель строительной компании "Время строить" и Виктория Козырева, журналист ProKazan

Во-первых, это время, когда спрос на строительные материалы и в принципе на строительство снижается, а цены падают. Это дает нам возможность сэкономить значительную сумму денег при покупке всех необходимых материалов.

Во-вторых, в зимнее время грунт быстрее застывает и выравнивается снегом. Из-за этого фактора подвозить строительные материалы и осуществлять проезд грузовым машинам значительно проще.

"Время строить" закрывает все вопросы по проведению коммуникаций при строительстве: устанавливают водосточные системы, газ, электричество и снегозадержатели, которые помогают удерживать снег на крыше. А самое главное, что все это входит в стоимость дома! А если в вашем поселке нет центральной воды, то строители установят скважину до 50 метров бесплатно.

- Если стройка зимой - это более выгодный вариант, то сколько при этом можно сэкономить?

- Если человек планирует строительство дома зимой, он сможет сэкономить значительную сумму денег. Напомню: зимой цены на строительные материалы снижаются по сравнению с другими временами года, особенно относительно летнего периода. Конкретно говоря, цены на материалы падают примерно на 5-10%. А это значит, что человек может сэкономить до 20% от общей стоимости строительства дома, если выберет зимнюю пору для его возведения!

Строительная компания "Время строить"