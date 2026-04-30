Идеи, места и развлечения, чтобы отметить событие с размахом
Мальчишник и девичник — это не просто вечеринка, а особенный момент перед новой жизненной главой. В проекте «Мальчишник и девичник» собраны лучшие идеи для праздника, который запомнится всем: от стильных вечеров в лаунж-барах и spa-дней с подругами до тематических фотосессий, банных комплексов и ярких ночных приключений.
Здесь — всё, чтобы сделать этот день идеальным: где провести, что подарить, как удивить и чем вдохновиться.
Когда хочется провести девичник или мальчишник не по шаблону, важно выбрать формат, где всё под вашу компанию.

«Смотри и Пой» — это пространство в Казани, где отдых легко собирается под настроение: от караоке-вечера до киносеанса или игровой ночи.

Здесь нет посторонних и очередей — только своя атмосфера, музыка и формат, который выбирают сами гости. Лофты продуманы так, чтобы компания могла расслабиться, переключиться и провести время без ограничений.

Преимущества «Смотри и Пой»:
— 5 индивидуальных лофтов для компаний от 2 до 15 человек
— профессиональная караоке-система в каждом зале
— онлайн-кинотеатр с большим выбором фильмов
— развлечения: настольные игры и PS5 на большом экране
— приватный формат без посторонних

«Смотри и Пой» — вариант для тех, кто хочет провести вечер ярко, свободно и в своей компании.
У «Смотри и пой» есть готовые сценарии для вашего праздника:
Баня «Иная» — пространство в Казани, где встреча превращается в продуманный ритуал восстановления под ключ. Здесь работают по пути «восточного сервиса», когда весь путь посещения уже продуман за вас.

Пространство рассчитано на групповые визиты: пары, компании друзей, девичники и мужские походы. В программу входят профессиональные парения с пар-мастерами, спа-процедуры, отдых в парной русской бани, бассейн с родниковой водой и зоны восстановления. 

Здесь не нужно выбирать услуги и собирать программу — всё уже выстроено как единый путь: от парения до отдыха. Гости погружаются в атмосферу уединения, где важны ощущения, состояние и возможность полностью отключиться от внешнего мира.

Преимущества бани «Иная»:
— готовые банные ритуалы с продуманным сценарием
— профессиональные парения и SPA-процедуры
— приватное пространство без посторонних
— сочетание городской доступности и ощущения ретрита
— бассейн с родниковой водой и зоны восстановления
— формат полного сопровождения без лишних решений

Баня «Иная» — выбор для тех, кто хочет провести вечер не просто весело, а с ощущением перезагрузки и настоящего отдыха.
Eshak — ресторан для девичников и мальчишников, где восточное гостеприимство встречается с европейским стилем. Проект Сергея Светлакова и ALBA GROUP создан для вечеров, которые не заканчиваются после первого тоста: продуманная атмосфера, живая музыка и кухня сразу пяти направлений — узбекской, грузинской, армянской, казахской и европейской.

Пространство позволяет отдыхать так, как хочется именно вам: в общем зале с живой атмосферой или в одной из двух VIP-комнат для закрытого формата с полной приватностью.

Преимущества Eshak:
— две VIP-комнаты для девичников и мальчишников
— меню из пяти кухонь под руководством бренд-шефа
— живая музыка по пятницам и субботам
— возможность организовать закрытое мероприятие
— комфортный сервис и продуманное пространство
— детский аниматор по воскресеньям

Eshak сделает скидку 20% на мальчишник/девичник при предъявлении заявления о регистрации — отличный повод забронировать столик и отметить такое важное событие (скидка не распространяется на бар, детское меню и блюда со звездочкой)
Когда хочется отметить мальчишник или девичник не по шаблону, важна атмосфера, которая задаёт настроение всему вечеру. 

KYЛ бар — пространство в Казани, где история, вкус и звук собираются в единый опыт. На этом месте был ресторан «Гробы», рядом работало похоронное бюро. Вокруг шумели рынки, продавали хлеб, ткани и краску индиго. Во дворе стоит дом купца Микляева с кабаком на первом этаже. Позже здесь появилась швейная фабрика «Адонис», а в этом помещении были её архив и бухгалтерия.

Это первый татарский коктейльный бар, где локальные продукты и традиции превращаются в современные авторские напитки. Здесь важна не только подача, но и смысл: каждый коктейль — часть идеи, а сам бар — место, где старый город встречается с новым ритмом.

Преимущества KYЛ бара:
— авторские коктейли на основе локальных вкусов
— концептуальное пространство с историей и характером
— музыка как часть атмосферы и настроения вечера
— комфортная еда в формате comfort food
— формат, где вечер строится вокруг общения и эмоций

KYЛ бар — это бар, где старый город встречается с новым коктейлем.
И если подумать, это место всегда было про одно и то же:
люди собираются, чтобы пить, разговаривать и немного забывать о времени.
Когда хочется провести мальчишник или девичник в атмосфере, где вечер ощущается иначе, важна не просто локация, а настроение.

To The Moon — центр паровых коктейлей в Казани, где пространство, вкус и детали создают полноценный опыт.

Интерьер с космическим настроением, высокими потолками и мягким светом задаёт тон вечеру. Здесь собираются не ради формата, а ради ощущений — общения, расслабления и времени без спешки.

Преимущества To The Moon:
— авторские паровые коктейли и фруктовые чаши от 1600₽ до 3000₽
— атмосферное пространство с продуманным интерьером
— кухня с сочетанием европейских и паназиатских блюд
— бар с авторскими коктейльными композициями
— формат для компаний и приватного отдыха

To The Moon — выбор для тех, кто хочет провести вечер в своей компании и сделать событие по-настоящему атмосферным.
Когда хочется провести мальчишник или девичник ярко, но без посторонних взглядов, важен формат, где вся атмосфера работает на вашу компанию. 

Караоке-клуб POPSA — пространство, где вечер превращается в собственное шоу.

Здесь не нужно ждать своей очереди или стесняться — в VIP-залах всё внимание только на гостях. Интерьеры, звук и свет создают ощущение сцены, где каждый может почувствовать себя настоящей POP-звездой.

Преимущества POPSA:
— три VIP караоке-зала для приватного отдыха
— возможность петь без очередей, посторонних и без стеснения
— атмосферные интерьеры и качественное оборудование
— полноценное event-пространство для мероприятий с полным техническим оснащением и возможностями
— формат, где вечер строится под вашу компанию

POPSA — выбор для тех, кто хочет провести вечер громко, свободно и по своим правилам.

Акция:
— при бронировании зала от 2 часов с понедельника по четверг +1 час в подарок
Когда хочется провести мальчишник или девичник в формате, где есть и общение, и азарт, важно выбрать место с возможностями.

Milli Club — спортивный покерный клубе в Казани, где праздник собирается под вашу компанию и настроение.

Здесь можно провести вечер в приватной VIP-комнате, дополнив его кухней, баром и развлечениями. Формат подходит как для спокойных встреч, так и для более динамичного отдыха с элементами игры.

Преимущества Milli Club:
— просторная VIP-комната для компаний
— разнообразное меню кухни и бар с напитками
— универсальный формат для разных событий
— дополнительные развлечения: покерный зал и бильярд

Milli Club — выбор для тех, кто хочет провести вечер в своей компании, добавить эмоций и сделать праздник по-настоящему запоминающимся.

Специальное предложение ко дню рождения: скидка 50 % на аренду VIP‑зала и яркое поздравление от персонала!
Условия аренды VIP-зала:
  • до 6 человек — 5 000 рублей;
  • от 6 человек — 10 000 рублей.
