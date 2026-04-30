KYЛ бар — пространство в Казани, где история, вкус и звук собираются в единый опыт. На этом месте был ресторан «Гробы», рядом работало похоронное бюро. Вокруг шумели рынки, продавали хлеб, ткани и краску индиго. Во дворе стоит дом купца Микляева с кабаком на первом этаже. Позже здесь появилась швейная фабрика «Адонис», а в этом помещении были её архив и бухгалтерия.



Это первый татарский коктейльный бар, где локальные продукты и традиции превращаются в современные авторские напитки. Здесь важна не только подача, но и смысл: каждый коктейль — часть идеи, а сам бар — место, где старый город встречается с новым ритмом.



Преимущества KYЛ бара:

— авторские коктейли на основе локальных вкусов

— концептуальное пространство с историей и характером

— музыка как часть атмосферы и настроения вечера

— комфортная еда в формате comfort food

— формат, где вечер строится вокруг общения и эмоций



KYЛ бар — это бар, где старый город встречается с новым коктейлем.

И если подумать, это место всегда было про одно и то же:

люди собираются, чтобы пить, разговаривать и немного забывать о времени.