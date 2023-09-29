С наступлением осени так и хочется растянуть отголоски жарких летних дней. Окунуться в яркие события лета поможет спелое манго из далекого Египта! Редакция ProKazan отправила журналиста в городской парк, чтобы дать казанцам продегустировать экзотический фрукт от магазина "ВкусВилл".

Ангелина: "мне нравится добавлять манго в блюда!"

Одна из дегустаторов отметила освежающий вкус экзотического фрукта и рассказала с чем можно сочетать плод:

"У манго есть особая кислинка, которая не только освежает, но переносит меня обратно в летние жаркие деньки! Кстати, благодаря такому сочетанию вкусов, я настоятельно рекомендую добавлять его в легкие салаты с креветками или курочкой. Уверяю, вы не останетесь равнодушны!" - рассказала Ангелина Саитова.

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Ольга: "у этого сорта нет волокон и это здорово!"

Ольга Сазонова была поражена оттенками вкуса манго:

"В его сладком вкусе я ощутила нотки персика, ананаса и даже киви. Удивительно, но я не почувствовала привычной волокнистости, когда попробовала фрукт. Теперь я знаю, что с Египетским манго можно улыбаться во все 32 зуба и не переживать, что еда останется на зубах!" - делится Ольга.

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Валейджан: "удивительно спелый, сладкий и солнечный фрукт!"

Первый дегустатор испытал удивление от вкуса манго:

"Это невероятно вкусно! Настолько спелого и сладкого лакомства я никогда в жизни не пробовал. Каждый кусочек фрукта просто таял во рту и оставлял медовое послевкусие на языке. Кроме того, манго порадовало и своим ярким видом: ярко-зеленое снаружи и солнечно-желтое внутри!" - поделился впечатлениями Валейджан.

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Дима и Ника: "египетское манго напоминает клубнику!"

Влюбленная пара отметила, что фрукт напоминает клубнику и способен поднять настроение даже самому хмурому казанцу:

"Как только мы отведали это невероятное манго, наше настроение мгновенно улучшилось! Фрукт не только покорил своим ярким вкусом, но и одарил счастливыми эмоциями. Кроме того, только Египетское манго напоминает клубнику из-за нежной текстуры и яркого аромата," - подчеркнули Дима и Ника.

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Лина: "манго поднимает иммунитет!"

И, наконец, Лина, отметила полезность манго:

"Я всегда ставлю акцент на здоровом питании, и манго – это настоящая находка для спортсменов! Оно обладает высоким содержанием витамина С и полезных антиоксидантов, которые помогают нашему организму бороться со стрессом и восстанавливаться после тренировок. Я опробовала множество сортов манго, но египетский - мой любимый!" - восхищается Лина.

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