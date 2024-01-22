Приходим в норму после новогоднего застолья: легкий азиатский салат с гребешками и капрезе с хурмой исправят ситуацию
Новогодние выходные в виде 10-дневного марафона веселья и праздника живота позади. Салаты уже давно съедены, а у многих заметно сбит рацион питания. Самое время приводить его в порядок после настоящего пищевого «шока» для организма. Голодание в данном случае станет лишь дополнительным стрессом, поэтому лучше отдать предпочтение легким перекусам и блюдам с низкой калорийностью. Вместе с ВкусВиллом редакция ProKazan собрала для вас рецепты простых в приготовлении блюд, которые сделают рацион более разнообразным.
Первый в списке — легкий, при этом необычный азиатский салат с гребешками и фунчозой
Это блюдо удивит вкусом и пользой не только любителей азиатской кухни. В гребешках содержится йод, фосфор, кальций и железо в таком виде, в котором организм усваивает их легко и в полном объеме. Бобы эдамаме известны своим богатым составом, который включает, в частности, клетчатку, аминокислоты, фолиевую кислоту и магний. Приготовить этот салат очень легко, если заранее подготовить ингредиенты.
Для него вам понадобятся:
- гребешки — 300 г
- фунчоза — 2 «мотка» (0,5 упаковки)
- бобы эдамаме — 150 г
- морковь по-корейски — 100 г
- огурец свежий — 2 шт.
- растительное масло (для жарки гребешков) — 1-2 ст. ложки
- кунжутное масло — 0,5-1 ст. ложка
- лук белый — 30-40 г
- соевый соус — 1 ст. ложка или по вкусу
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Следуем алгоритму:
- Огурцы помойте, обсушите и обрежьте со всех сторон (серединка с семечками для этого рецепта не понадобится). Отрезанные зелёные части огурца нарежьте поперёк. Лук нарежьте перьями. Сложите в миску огурцы, лук, морковь по-корейски.
- Налейте соевый соус, кунжутное масло и перемешайте.
- В разогретую сковороду выложите бобы эдамаме (размораживать предварительно не нужно), добавьте 2-3 ст. ложки воды и прогрейте примерно 5 минут. По готовности с бобов слейте жидкость и также добавьте к овощам. Перемешайте.
- Фунчозу замочите в кипятке примерно на 7 минут. Затем слейте воду и добавьте лапшу к овощам.
- Разморозьте гребешки (можно предварительно). Срежьте «ножки», если есть. В разогретую сковороду с 1-2 ст. ложками масла выложите гребешки и жарьте примерно 6 минут, периодически помешивая. Слейте с гребешков выделившуюся жидкость и добавьте их к овощам с фунчозой. Перемешайте. Блюдо готово!
Следующее блюдо точно сделает ваш рацион необычным: знакомьтесь, салат с крабом и манго!
Мясо краба, киноа, манго, авокадо… Нет, это не список продуктов при диете, а ингредиенты оригинального блюда. Салат с их необычным сочетанием не оставит равнодушным даже самых избалованных в гастрономии эстетов.
Полный список ингредиентов:
- краб (конечности) — 1 упаковка
- манго — 200 г
- авокадо — 2 шт.
- сельдерей — 2 стебля
- киноа — 100 г
- масло оливковое — 60 мл
- сок лимона — 20 мл
- мёд — 20 мл
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Переходим к приготовлению:
- Киноа тщательно промойте и залейте большим количеством воды, доведите до кипения и варите до готовности около 15 минут. Готовую крупу откиньте на сито.
- Предварительно размороженные конечности краба промойте, аккуратно выньте мясо из панцирей, удалите хитиновые пластинки. Несколько клешней можно оставить целыми для эффектной подачи. Само мясо разберите на волокна.
- Почистите сельдерей, манго и авокадо. Авокадо сразу сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнело. Нарежьте манго и авокадо средними кубиками, стебли сельдерея — тонкими ломтиками.
- Для заправки смешайте мёд, лимонный сок и оливковое масло, взбейте вилкой.
- Соедините киноа, овощи и манго, добавьте мясо краба, полейте заправкой и перемешайте.
При необходимости салат можно подсолить. Подавайте салат из краба и манго, выложив сверху клешни и украсив листиками мяты или кинзы.
Такос с тунцом развеет миф о том, что мексиканская кухня — это остро и жирно
Такос - классическое блюдо мексиканской кухни. Небольшие лепёшки с начинкой могут стать полезным перекусом или отличным вариантом закуски на обед или ужин. В рецепте от ВкусВилла мы предлагаем рецепт такос с тунцом, авокадо и красным луком в лепёшке со шпинатом. Рыба — неотъемлемый продукт в рационе правильного питания, так же, как и авокадо. Лепешка вместо хлеба — тоже прекрасная альтернатива, если вы не хотите перегружать желудок.
На 3 порции вам нужны:
- тунец консервированный — 1 банка
- лук красный — 1/3 шт. (20 г)
- кинза — несколько веточек
- майонез — 1 ст. ложка
- авокадо — 2 шт.
- лимон — 1 шт.
- тортилья пшеничная со шпинатом — 1 упаковка
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Способ приготовления:
- Лук нарежьте перьями и сложите в миску. С тунца слейте жидкость и положите филе к луку. Добавьте 1 ст. ложку сока лимона и майонез. Перемешайте.
- Очищенное от кожуры авокадо нарежьте небольшими кусочками. Кинзу измельчите. Добавьте авокадо и кинзу к тунцу с луком и майонезом. Выжмите сок лимона по вкусу. Перемешайте.
- Тортильи обрежьте так, чтобы получились лепёшки диаметром около 12 см (можно использовать небольшую мисочку или чайную тарелку). Чуть подогрейте их на сухой сковороде, но следите, чтобы они не засохли.
- Каждую лепёшку согните пополам, выложите начинку. Такос с тунцом готовы.
С ингредиентами можно экспериментировать бесконечно. Вы можете подобрать продукты на свой вкус, смешать их и создать собственную заправку.
Идеальный десерт или оригинальная закуска: капрезе с хурмой разделит вашу жизнь на «до» и «после»
В классическом капрезе мы привыкли видеть томаты и моцареллу. Но данный рецепт не только станет легкой закуской к столу, но сразит наповал ваших гостей. Все ингредиенты сочетаются очень гармонично, блюдо выглядит празднично и аппетитно. А готовится так же просто, как обычное капрезе.
Берем следующие ингредиенты:
- хурма — 2 шт.
- страчателла — 1 банка (150 г)
- бальзамический соус — по вкусу
- базилик — несколько листьев
- кедровые орехи — горсть
- рукола — горсть
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Блюдо готовится довольно быстро:
- Хурму помойте и нарежьте ломтиками толщиной примерно 0,5 см. Выложите на тарелку.
- Сверху выложите страчателлу. Полейте бальзамическим соусом.
- Руколу и базилик помойте и обсушите. Выложите горстку листьев на сыр и посыпьте кедровыми орешками. Вкусная и оригинальная закуска готова!
Для украшения блюда можно добавить несколько капель оливкового масла.
И голод утолит, и иммунитет поддержит: согревающий смузи с манго и имбирем — интересное и вкусное сочетание!
Рецепт этого смузи уничтожит стереотип о «неприятной жиже непонятного цвета». Попробовав этот пряный фруктовый, а главное — полезный смузи, вы обязательно захотите повторить рецепт снова.
В пестром составе напитка содержатся:
- манго мягкое — 150 г
- имбирь свежий — 10 г
- апельсин — 1 шт.
- лайм — 1 шт.
- банан — 1 шт.
- шпинат — 50 г
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На приготовление уйдет 5 минут - погнали!
- Мякоть манго, банана и имбиря, а также листья шпината кидаем в блендер и измельчаем.
- Из лайма и апельсина нужно выдавить сок и добавить к смеси фруктов.
- Пробиваем всё в блендере до однородности. Переливаем смесь в стакан и получаем удовольствие от напитка. Если пюре окажется слишком густым, можно добавить немного воды. При подаче смузи можно украсить розмарином и базиликом.
Как видите, правильный рацион может быть еще и очень вкусным. И вовсе не нужно часами вертеться на кухне: достаточно набрать корзину перечисленных продуктов. С ВкусВиллом это можно сделать на сайте и оформить доставку на дом. Ваше пищеварение скажет вам «спасибо». Приятного аппетита!
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