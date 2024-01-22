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Приходим в норму после новогоднего застолья: легкий азиатский салат с гребешками и капрезе с хурмой исправят ситуацию

Приходим в норму после новогоднего застолья: легкий азиатский салат с гребешками и капрезе с хурмой исправят ситуацию

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Новогодние выходные в виде 10-дневного марафона веселья и праздника живота позади. Салаты уже давно съедены, а у многих заметно сбит рацион питания. Самое время приводить его в порядок после настоящего пищевого «шока» для организма. Голодание в данном случае станет лишь дополнительным стрессом, поэтому лучше отдать предпочтение легким перекусам и блюдам с низкой калорийностью. Вместе с ВкусВиллом редакция ProKazan собрала для вас рецепты простых в приготовлении блюд, которые сделают рацион более разнообразным.

Первый в списке легкий, при этом необычный азиатский салат с гребешками и фунчозой

Это блюдо удивит вкусом и пользой не только любителей азиатской кухни. В гребешках содержится йод, фосфор, кальций и железо в таком виде, в котором организм усваивает их легко и в полном объеме. Бобы эдамаме известны своим богатым составом, который включает, в частности, клетчатку, аминокислоты, фолиевую кислоту и магний. Приготовить этот салат очень легко, если заранее подготовить ингредиенты.

Для него вам понадобятся:

  1. гребешки — 300 г
  2. фунчоза — 2 «мотка» (0,5 упаковки)
  3. бобы эдамаме — 150 г
  4. морковь по-корейски — 100 г
  5. огурец свежий — 2 шт.
  6. растительное масло (для жарки гребешков) — 1-2 ст. ложки
  7. кунжутное масло — 0,5-1 ст. ложка
  8. лук белый — 30-40 г
  9. соевый соус — 1 ст. ложка или по вкусу

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Следуем алгоритму:

  • Огурцы помойте, обсушите и обрежьте со всех сторон (серединка с семечками для этого рецепта не понадобится). Отрезанные зелёные части огурца нарежьте поперёк. Лук нарежьте перьями. Сложите в миску огурцы, лук, морковь по-корейски.
  • Налейте соевый соус, кунжутное масло и перемешайте.
  • В разогретую сковороду выложите бобы эдамаме (размораживать предварительно не нужно), добавьте 2-3 ст. ложки воды и прогрейте примерно 5 минут. По готовности с бобов слейте жидкость и также добавьте к овощам. Перемешайте.
  • Фунчозу замочите в кипятке примерно на 7 минут. Затем слейте воду и добавьте лапшу к овощам.
  • Разморозьте гребешки (можно предварительно). Срежьте «ножки», если есть. В разогретую сковороду с 1-2 ст. ложками масла выложите гребешки и жарьте примерно 6 минут, периодически помешивая. Слейте с гребешков выделившуюся жидкость и добавьте их к овощам с фунчозой. Перемешайте. Блюдо готово!

Следующее блюдо точно сделает ваш рацион необычным: знакомьтесь, салат с крабом и манго!

Мясо краба, киноа, манго, авокадо… Нет, это не список продуктов при диете, а ингредиенты оригинального блюда. Салат с их необычным сочетанием не оставит равнодушным даже самых избалованных в гастрономии эстетов.

Полный список ингредиентов:

  1. краб (конечности) — 1 упаковка
  2. манго — 200 г
  3. авокадо — 2 шт.
  4. сельдерей — 2 стебля
  5. киноа — 100 г
  6. масло оливковое — 60 мл
  7. сок лимона — 20 мл
  8. мёд — 20 мл

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Переходим к приготовлению:

  • Киноа тщательно промойте и залейте большим количеством воды, доведите до кипения и варите до готовности около 15 минут. Готовую крупу откиньте на сито.
  • Предварительно размороженные конечности краба промойте, аккуратно выньте мясо из панцирей, удалите хитиновые пластинки. Несколько клешней можно оставить целыми для эффектной подачи. Само мясо разберите на волокна.
  • Почистите сельдерей, манго и авокадо. Авокадо сразу сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнело. Нарежьте манго и авокадо средними кубиками, стебли сельдерея — тонкими ломтиками.
  • Для заправки смешайте мёд, лимонный сок и оливковое масло, взбейте вилкой.
  • Соедините киноа, овощи и манго, добавьте мясо краба, полейте заправкой и перемешайте.

При необходимости салат можно подсолить. Подавайте салат из краба и манго, выложив сверху клешни и украсив листиками мяты или кинзы.

Такос с тунцом развеет миф о том, что мексиканская кухня это остро и жирно

Такос - классическое блюдо мексиканской кухни. Небольшие лепёшки с начинкой могут стать полезным перекусом или отличным вариантом закуски на обед или ужин. В рецепте от ВкусВилла мы предлагаем рецепт такос с тунцом, авокадо и красным луком в лепёшке со шпинатом. Рыба — неотъемлемый продукт в рационе правильного питания, так же, как и авокадо. Лепешка вместо хлеба — тоже прекрасная альтернатива, если вы не хотите перегружать желудок.

На 3 порции вам нужны:

  1. тунец консервированный — 1 банка
  2. лук красный — 1/3 шт. (20 г)
  3. кинза — несколько веточек
  4. майонез — 1 ст. ложка
  5. авокадо — 2 шт.
  6. лимон — 1 шт.
  7. тортилья пшеничная со шпинатом — 1 упаковка

Порадовать близких можно не только вкусными блюдами, но электронными картами от ВкусВилла — это беспроигрышный вариант подарка. Оформить ее можно онлайн на официальном сайте.

Способ приготовления:

  • Лук нарежьте перьями и сложите в миску. С тунца слейте жидкость и положите филе к луку. Добавьте 1 ст. ложку сока лимона и майонез. Перемешайте.
  • Очищенное от кожуры авокадо нарежьте небольшими кусочками. Кинзу измельчите. Добавьте авокадо и кинзу к тунцу с луком и майонезом. Выжмите сок лимона по вкусу. Перемешайте.
  • Тортильи обрежьте так, чтобы получились лепёшки диаметром около 12 см (можно использовать небольшую мисочку или чайную тарелку). Чуть подогрейте их на сухой сковороде, но следите, чтобы они не засохли.
  • Каждую лепёшку согните пополам, выложите начинку. Такос с тунцом готовы.

С ингредиентами можно экспериментировать бесконечно. Вы можете подобрать продукты на свой вкус, смешать их и создать собственную заправку.

Идеальный десерт или оригинальная закуска: капрезе с хурмой разделит вашу жизнь на «до» и «после»

В классическом капрезе мы привыкли видеть томаты и моцареллу. Но данный рецепт не только станет легкой закуской к столу, но сразит наповал ваших гостей. Все ингредиенты сочетаются очень гармонично, блюдо выглядит празднично и аппетитно. А готовится так же просто, как обычное капрезе.

Берем следующие ингредиенты:

  1. хурма — 2 шт.
  2. страчателла — 1 банка (150 г)
  3. бальзамический соус — по вкусу
  4. базилик — несколько листьев
  5. кедровые орехи — горсть
  6. рукола — горсть

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Блюдо готовится довольно быстро:

  • Хурму помойте и нарежьте ломтиками толщиной примерно 0,5 см. Выложите на тарелку.
  • Сверху выложите страчателлу. Полейте бальзамическим соусом.
  • Руколу и базилик помойте и обсушите. Выложите горстку листьев на сыр и посыпьте кедровыми орешками. Вкусная и оригинальная закуска готова!

Для украшения блюда можно добавить несколько капель оливкового масла.

И голод утолит, и иммунитет поддержит: согревающий смузи с манго и имбирем интересное и вкусное сочетание!

Рецепт этого смузи уничтожит стереотип о «неприятной жиже непонятного цвета». Попробовав этот пряный фруктовый, а главное — полезный смузи, вы обязательно захотите повторить рецепт снова.

В пестром составе напитка содержатся:

  1. манго мягкое — 150 г
  2. имбирь свежий — 10 г
  3. апельсин — 1 шт.
  4. лайм — 1 шт.
  5. банан — 1 шт.
  6. шпинат — 50 г

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На приготовление уйдет 5 минут - погнали!

  • Мякоть манго, банана и имбиря, а также листья шпината кидаем в блендер и измельчаем.
  • Из лайма и апельсина нужно выдавить сок и добавить к смеси фруктов.
  • Пробиваем всё в блендере до однородности. Переливаем смесь в стакан и получаем удовольствие от напитка. Если пюре окажется слишком густым, можно добавить немного воды. При подаче смузи можно украсить розмарином и базиликом.

Как видите, правильный рацион может быть еще и очень вкусным. И вовсе не нужно часами вертеться на кухне: достаточно набрать корзину перечисленных продуктов. С ВкусВиллом это можно сделать на сайте и оформить доставку на дом. Ваше пищеварение скажет вам «спасибо». Приятного аппетита!

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