Новогодние выходные в виде 10-дневного марафона веселья и праздника живота позади. Салаты уже давно съедены, а у многих заметно сбит рацион питания. Самое время приводить его в порядок после настоящего пищевого «шока» для организма. Голодание в данном случае станет лишь дополнительным стрессом, поэтому лучше отдать предпочтение легким перекусам и блюдам с низкой калорийностью. Вместе с ВкусВиллом редакция ProKazan собрала для вас рецепты простых в приготовлении блюд, которые сделают рацион более разнообразным.

Первый в списке — легкий, при этом необычный азиатский салат с гребешками и фунчозой

Это блюдо удивит вкусом и пользой не только любителей азиатской кухни. В гребешках содержится йод, фосфор, кальций и железо в таком виде, в котором организм усваивает их легко и в полном объеме. Бобы эдамаме известны своим богатым составом, который включает, в частности, клетчатку, аминокислоты, фолиевую кислоту и магний. Приготовить этот салат очень легко, если заранее подготовить ингредиенты.

Для него вам понадобятся:

гребешки — 300 г фунчоза — 2 «мотка» (0,5 упаковки) бобы эдамаме — 150 г морковь по-корейски — 100 г огурец свежий — 2 шт. растительное масло (для жарки гребешков) — 1-2 ст. ложки кунжутное масло — 0,5-1 ст. ложка лук белый — 30-40 г соевый соус — 1 ст. ложка или по вкусу

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Следуем алгоритму:

Огурцы помойте, обсушите и обрежьте со всех сторон (серединка с семечками для этого рецепта не понадобится). Отрезанные зелёные части огурца нарежьте поперёк. Лук нарежьте перьями. Сложите в миску огурцы, лук, морковь по-корейски.

Налейте соевый соус, кунжутное масло и перемешайте.

В разогретую сковороду выложите бобы эдамаме (размораживать предварительно не нужно), добавьте 2-3 ст. ложки воды и прогрейте примерно 5 минут. По готовности с бобов слейте жидкость и также добавьте к овощам. Перемешайте.

Фунчозу замочите в кипятке примерно на 7 минут. Затем слейте воду и добавьте лапшу к овощам.

Разморозьте гребешки (можно предварительно). Срежьте «ножки», если есть. В разогретую сковороду с 1-2 ст. ложками масла выложите гребешки и жарьте примерно 6 минут, периодически помешивая. Слейте с гребешков выделившуюся жидкость и добавьте их к овощам с фунчозой. Перемешайте. Блюдо готово!

Следующее блюдо точно сделает ваш рацион необычным: знакомьтесь, салат с крабом и манго!

Мясо краба, киноа, манго, авокадо… Нет, это не список продуктов при диете, а ингредиенты оригинального блюда. Салат с их необычным сочетанием не оставит равнодушным даже самых избалованных в гастрономии эстетов.

Полный список ингредиентов:

краб (конечности) — 1 упаковка манго — 200 г авокадо — 2 шт. сельдерей — 2 стебля киноа — 100 г масло оливковое — 60 мл сок лимона — 20 мл мёд — 20 мл

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Переходим к приготовлению:

Киноа тщательно промойте и залейте большим количеством воды, доведите до кипения и варите до готовности около 15 минут. Готовую крупу откиньте на сито.

Предварительно размороженные конечности краба промойте, аккуратно выньте мясо из панцирей, удалите хитиновые пластинки. Несколько клешней можно оставить целыми для эффектной подачи. Само мясо разберите на волокна.

Почистите сельдерей, манго и авокадо. Авокадо сразу сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнело. Нарежьте манго и авокадо средними кубиками, стебли сельдерея — тонкими ломтиками.

Для заправки смешайте мёд, лимонный сок и оливковое масло, взбейте вилкой.

Соедините киноа, овощи и манго, добавьте мясо краба, полейте заправкой и перемешайте.

При необходимости салат можно подсолить. Подавайте салат из краба и манго, выложив сверху клешни и украсив листиками мяты или кинзы.

Такос с тунцом развеет миф о том, что мексиканская кухня — это остро и жирно

Такос - классическое блюдо мексиканской кухни. Небольшие лепёшки с начинкой могут стать полезным перекусом или отличным вариантом закуски на обед или ужин. В рецепте от ВкусВилла мы предлагаем рецепт такос с тунцом, авокадо и красным луком в лепёшке со шпинатом. Рыба — неотъемлемый продукт в рационе правильного питания, так же, как и авокадо. Лепешка вместо хлеба — тоже прекрасная альтернатива, если вы не хотите перегружать желудок.

На 3 порции вам нужны:

тунец консервированный — 1 банка лук красный — 1/3 шт. (20 г) кинза — несколько веточек майонез — 1 ст. ложка авокадо — 2 шт. лимон — 1 шт. тортилья пшеничная со шпинатом — 1 упаковка

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Способ приготовления:

Лук нарежьте перьями и сложите в миску. С тунца слейте жидкость и положите филе к луку. Добавьте 1 ст. ложку сока лимона и майонез. Перемешайте.

Очищенное от кожуры авокадо нарежьте небольшими кусочками. Кинзу измельчите. Добавьте авокадо и кинзу к тунцу с луком и майонезом. Выжмите сок лимона по вкусу. Перемешайте.

Тортильи обрежьте так, чтобы получились лепёшки диаметром около 12 см (можно использовать небольшую мисочку или чайную тарелку). Чуть подогрейте их на сухой сковороде, но следите, чтобы они не засохли.

Каждую лепёшку согните пополам, выложите начинку. Такос с тунцом готовы.

С ингредиентами можно экспериментировать бесконечно. Вы можете подобрать продукты на свой вкус, смешать их и создать собственную заправку.

Идеальный десерт или оригинальная закуска: капрезе с хурмой разделит вашу жизнь на «до» и «после»

В классическом капрезе мы привыкли видеть томаты и моцареллу. Но данный рецепт не только станет легкой закуской к столу, но сразит наповал ваших гостей. Все ингредиенты сочетаются очень гармонично, блюдо выглядит празднично и аппетитно. А готовится так же просто, как обычное капрезе.

Берем следующие ингредиенты:

хурма — 2 шт. страчателла — 1 банка (150 г) бальзамический соус — по вкусу базилик — несколько листьев кедровые орехи — горсть рукола — горсть

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Блюдо готовится довольно быстро:

Хурму помойте и нарежьте ломтиками толщиной примерно 0,5 см. Выложите на тарелку.

Сверху выложите страчателлу. Полейте бальзамическим соусом.

Руколу и базилик помойте и обсушите. Выложите горстку листьев на сыр и посыпьте кедровыми орешками. Вкусная и оригинальная закуска готова!

Для украшения блюда можно добавить несколько капель оливкового масла.

И голод утолит, и иммунитет поддержит: согревающий смузи с манго и имбирем — интересное и вкусное сочетание!

Рецепт этого смузи уничтожит стереотип о «неприятной жиже непонятного цвета». Попробовав этот пряный фруктовый, а главное — полезный смузи, вы обязательно захотите повторить рецепт снова.

В пестром составе напитка содержатся:

манго мягкое — 150 г имбирь свежий — 10 г апельсин — 1 шт. лайм — 1 шт. банан — 1 шт. шпинат — 50 г

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На приготовление уйдет 5 минут - погнали!

Мякоть манго, банана и имбиря, а также листья шпината кидаем в блендер и измельчаем.

Из лайма и апельсина нужно выдавить сок и добавить к смеси фруктов.

Пробиваем всё в блендере до однородности. Переливаем смесь в стакан и получаем удовольствие от напитка. Если пюре окажется слишком густым, можно добавить немного воды. При подаче смузи можно украсить розмарином и базиликом.