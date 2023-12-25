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Сибас с киви, кролик в сметане и многое другое: бренд-шеф Вкусвилл поделилась необычными рецептами для новогоднего застолья!

Сибас с киви, кролик в сметане и многое другое: бренд-шеф Вкусвилл поделилась необычными рецептами для новогоднего застолья!

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В новогоднюю ночь нам хочется порадовать и удивить гостей чем-то особенным. Ведь только в праздники мы можем собраться со своими близкими, наслаждаться трапезой и дарить друг другу подарки! Совместно с Еленой Ландэ, Бренд-шефом "Вкусвилл", редакция ProKazan приготовила для вас особый новогодний презент - подборку авторских рецептов, которые подарят настоящее гастрономическое наслаждение!

Один из таких необычных рецептов - жареные перепела с ореховым соусом, которые можно подать как закуску или основное блюдо с гарниром

Перепела, маленькие и нежные птички, обладают неповторимым вкусом и ароматом. Их мясо очень нежное и сочное, а кожица после жарки получается золотистой и хрустящей. Используя ореховый соус, мы придаем этому блюду еще большей оригинальности.

Для приготовления вам понадобятся:

  1. тушки перепела - 4 шт
  2. растительное масло - 2 ст.л.
  3. соль и перец черный молотый - по вкусу

Ингредиенты для соуса:

  1. 1 чайная ложка лимонного сока
  2. 100 г орехов кешью
  3. 1 чайная ложка винного уксуса
  4. 2 столовые ложки кунжута
  5. 1 зубчик чеснока
  6. 4-5 столовых ложек оливкового масла
  7. 1 щепотка тмина
  8. 1 столовая ложка кунжутного масла
  9. 0,5 чайной ложки соли

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Приступим к приготовлению:

  • Сначала промойте перепелов, очистите их изнутри и дайте обсохнуть. Затем разрежьте тушки с одной стороны и разложите их так, как будто готовите цыплят табака. Смешайте соль, перец и растительное масло, и натрите этой смесью тушку.
  • Разогрейте сковороду-гриль и выложите на нее перепелов кожей вниз. Поставьте гнет - накройте жаропрочной тарелкой или чугунной крышкой, а сверху утяжелите кастрюлей или большим камнем. Жарьте перепелов 10 минут до получения румяной корочки, затем переверните и готовьте еще 10 минут. После приготовления выложите птицу на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.
  • Теперь приступим к приготовлению соуса. В блендере смешайте кунжут, орехи, чеснок, лимонный сок, винный уксус, тмин, кунжутное и оливковое масло. Перемешайте все до получения однородной консистенции. Если соус получился слишком густым, можно добавить еще масла. Посолите по вкусу и подавает готовое блюдо с соусом.

Рекомендация от Бренд-шефа: Крайне важно грамотно приготовить и не пересушить перепелов. Изначально птицу следует довести до комнатной температуры, а затем, при жарке, придать ей нужное давление для достижения хрустящей корочки сверху. Следите за тем, чтобы птица не пережарилась.

На смену рождественской утке: сытная баранина в духовке!

Запеченная вместе с ароматными травами и чесноком, мясная рулька станет идеальным выбором для ужина в кругу близких и друзей. Главное преимущество рецепта – самая большая работа будет сделана духовкой. Просто поместите мясо в нее и забудьте, пока оно запечется со специями и станет нежным и сочным!

Итак, вам понадобятся следующие ингредиенты для готовки:

  1. Баранина – окорок без кости, один кусок (весом примерно 1-1,5 кг).
  2. Репчатый лук – одна штука.
  3. Веточка розмарина.
  4. Половина чайной ложки зиры.
  5. Две веточки мяты.
  6. Два зубчика чеснока.
  7. Половина чайной ложки кориандра.
  8. Половина чайной ложки молотого черного перца.
  9. Одна столовая ложка растительного масла.
  10. Соль – по вкусу.

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Способ приготовления блюда:

  • Нарежьте лук кольцами толщиной примерно в полсантиметра и выложите его на застеленный пергаментом противень.
  • Разложите баранину на разделочной доске. Раздавите ножом чеснок, кориандр и перец, затем добавьте в центр нарезанное мясо. Туда же посыпьте розмарином, мятой, зирой и солью.
  • Сложите баранину пополам вдоль так, чтобы травы и специи оказались внутри. Свяжите кулинарной ниткой.
  • Посолите и поперчите по вкусу, затем смажьте окорок растительным маслом. Выложите мясо на противень поверх лука и поставьте в духовку на 15 минут при температуре 190-200 градусов.
  • Затем уменьшите температуру до 180 градусов и готовьте еще примерно 45-60 минут.
  • Достаньте баранину из духовки, накройте ее фольгой и дайте отдохнуть 15-20 минут.
  • Подавайте готовое блюдо на широком блюде для запекания, украсив свежей веточкой розмарина.

Рекомендация от Бренд-шефа: лучше всего запекать мясо в пекарском рукаве.

Тушеный кролик в сметане: когда и вкусно, и полезно!

Интересный факт: мясо кролика известно своим высоким содержанием белка, минимальным количеством жиров и холестерина. В организме белки из кроличьего мяса усваиваются на 90%, в то время как усвояемость белков, например, говядины, лишь 60%

Список ингредиентов:

  1. Ножки кролика - 600-700 г (1 упаковка).
  2. Лук репчатый - 150 г (2 шт. среднего размера).
  3. Свежая морковь - 120 г (1 шт. среднего размера).
  4. Чеснок - 2 зубчика.
  5. Сметана - 200 г.
  6. Питьевая вода - 250-300 мл.
  7. Сливочное масло - 30 г.
  8. Соль - по вкусу.
  9. Перец черный молотый - 1/2 чайной ложки.
  10. Сушеный розмарин - 1/4 чайной ложки.
  11. Свежий тимьян - несколько веточек.
  12. Растительное масло - 30 мл.

Готовим блюдо по следующему алгоритму:

  • Ножки кролика нарежьте на небольшие кусочки, сняв часть мяса с костей, но оставив некоторую часть на косточках.
  • Почистите и нарежьте лук полукольцами, добавьте его в миску с кроликом.
  • Влейте растительное масло, добавьте соль, перец, розмарин, тимьян, перемешайте и оставьте на 2 часа, а лучше на всю ночь в холодильнике для маринования.
  • Морковь промойте, очистите и измельчите на крупной терке.
  • Из миски с маринованным кроликом выньте лук. Разогрейте сковороду со сливочным маслом и обжаривайте маринованный овощ на среднем огне. Обжаривайте лук около 5 минут, постоянно помешивая.
  • Добавьте морковь и готовьте так же на среднем огне, периодически помешивая, пока она не приобретет золотистый цвет, примерно 10 минут.
  • Отодвиньте лук с морковью к краям сковороды, освободив место в центре, и выложите кусочки кролика. Обжарьте мясо до золотистого цвета, переворачивая каждую сторону в течение 1-2 минут.
  • Нарежьте чеснок среднего размера и добавьте его к моркови, луку и кролику. Еще раз всё перемешайте и добавьте воду и сметану. Вы можете предварительно смешать воду и сметану для удобства. Накройте сковороду крышкой и готовьте на слабом огне примерно 40 минут.
  • Тушеный кролик в сметане изумительно сочетается с картофельным пюре или рисом басмати.

Рекомендация от Бренд-шефа: Важно не перетушить кролика, он может получиться сухим и жестким. Чтобы этого избежать, отдайте предпочтение сметане пожирнее, чтобы мясо не "отсеклось".

Мягкий вкус с фруктовой сладостью: треска с имбирем и сальсой из хурмы

Хурма редко используется в приготовлении блюд, но, на самом деле, она является отличным ингредиентом! Предлагаем попробовать приготовить свежий соус-сальсу, который придаст обычной треске непревзойденные вкусовые качества. Кстати, такой соус прекрасно сочетается с креветками, сырами и куриной грудкой.

Ингредиенты для приготовления:

  1. треска филе - 500 г
  2. лимон - половина дольки
  3. корень имбиря - 2 кусочка
  4. оливковое масло - 2 ч.л.

Для приготовления соуса вам понадобится:

  1. спелая хурма - 2 шт.
  2. свежая мята - 1-2 веточки
  3. лук красный - 0,5 шт.
  4. оливковое масло - 2 ч.л
  5. лимон - половина дольк
  6. соль - по вкус
  7. молотый черный перец - по вкусу

Чтобы праздничный стол выглядел еще ярче, добавьте в него оригинальности - закуски в стиле главного символа праздника!

Способ приготовления:

  • Сначала разморозьте рыбу, затем промойте ее и обсушите бумажными полотенцами. Далее с помощью терки или специального ножа снимите цедру с лимона и выжмите сок из половинки дольки лимона. Взболтайте лимонный сок с цедрой в миске и добавьте измельченный имбирь, посолите по вкусу.
  • Застелите противень пергаментом, выложите на него рыбу и равномерно распределите лимонно-имбирную смесь по всему филе.
  • Оставьте рыбу мариноваться в течение 15 минут, далее запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут.
  • Чтобы приготовить соус, возьмите спелую хурму и выложите мякоть без кожи в миску. Если хурма достаточно твердая, нарежьте ее кубиками. Добавьте сок из второй дольки лимона, посолите и поперчите хурму по вкусу. Затем мелко нарежьте лук и мяту и добавьте их в хурму, хорошо перемешайте все ингредиенты.
  • Подавайте готовое филе, щедро полив его соусом.

Рекомендации от Бренд-шефа: Не темперируйте сальсу из хурмы, важно чтобы она была сырой. При этом треску нужно быстро запечь и сверху залить сальсой.

Сибас, запечённый с киви - кулинарный шедевр за 25 минут!

Это прекрасная окунеобразная рыба с белым и плотным мясом и легким сладковатым оттенком. Она идеально сочетается с кисло-сладким ароматом сочного киви. Обязательно попробуйте эту яркую и оригинальную комбинацию!

Вам понадобится:

  1. филе рыбы “Сибаса” - 2 тушки
  2. спелый киви - 2 плода
  3. сахарная пудра - 1 щепотка
  4. соль - по вкусу
  5. перец молотый - по вкусу
  6. оливковое масло - 1 ч.л.
  7. свежая мята - несколько веточек для подачи
  8. петрушка - по желанию

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Приступаем к приготовлению:

  • Удалите корочку с киви овощечисткой.
  • Тщательно промойте рыбу и высушите ее бумажным полотенцем.
  • Нарежьте два киви на ломтики толщиной примерно 1 см.
  • Постелите бумагу для выпекания на противень, смажьте оливковым маслом и разогрейте духовку до 180 градусов. Расположите на противне ломтики киви в два ряда, по несколько кусочков в каждом ряду.
  • Положите филе рыбы сверху, посолите немного и поперчите. На верхушку рыбы добавьте еще немного киви. Посыпьте сахарной пудрой верхние кусочки фрукта и отправьте в духовку на 10 минут.
  • Пока сибас запекается, нарежьте оставшееся очищенное киви мелкими кубиками и распределите по тарелкам.
  • Выложите готовую рыбу с киви на праздничные тарелки, украсьте листочками мяты, а по желанию добавьте свежую петрушку.

Рекомендация от Бренд-шефа: блюдо получится еще насыщеннее, если не запекать рыбу с киви, а разложить фрукты когда блюдо приготовится.


Елена Ландэ, Бренд-шеф Вкусвилл, желает вам не только счастливого, но и вкусного года дракона! И помните, что каждое блюдо может стать настоящим шедевром, если добавить в него новые ингредиенты и немного любви! Напомним, чтобы сделать ваш праздничный стол неповторимым, на сайте Вкусвилл вы можете найти более 100 полезных полезных рецептов: салаты, закуски, десерты и многое другое!

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