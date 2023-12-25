В новогоднюю ночь нам хочется порадовать и удивить гостей чем-то особенным. Ведь только в праздники мы можем собраться со своими близкими, наслаждаться трапезой и дарить друг другу подарки! Совместно с Еленой Ландэ, Бренд-шефом "Вкусвилл", редакция ProKazan приготовила для вас особый новогодний презент - подборку авторских рецептов, которые подарят настоящее гастрономическое наслаждение!

Один из таких необычных рецептов - жареные перепела с ореховым соусом, которые можно подать как закуску или основное блюдо с гарниром

Перепела, маленькие и нежные птички, обладают неповторимым вкусом и ароматом. Их мясо очень нежное и сочное, а кожица после жарки получается золотистой и хрустящей. Используя ореховый соус, мы придаем этому блюду еще большей оригинальности.

Для приготовления вам понадобятся:

тушки перепела - 4 шт растительное масло - 2 ст.л. соль и перец черный молотый - по вкусу

Ингредиенты для соуса:

1 чайная ложка лимонного сока 100 г орехов кешью 1 чайная ложка винного уксуса 2 столовые ложки кунжута 1 зубчик чеснока 4-5 столовых ложек оливкового масла 1 щепотка тмина 1 столовая ложка кунжутного масла 0,5 чайной ложки соли

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Приступим к приготовлению:

Сначала промойте перепелов, очистите их изнутри и дайте обсохнуть. Затем разрежьте тушки с одной стороны и разложите их так, как будто готовите цыплят табака. Смешайте соль, перец и растительное масло, и натрите этой смесью тушку.

Разогрейте сковороду-гриль и выложите на нее перепелов кожей вниз. Поставьте гнет - накройте жаропрочной тарелкой или чугунной крышкой, а сверху утяжелите кастрюлей или большим камнем. Жарьте перепелов 10 минут до получения румяной корочки, затем переверните и готовьте еще 10 минут. После приготовления выложите птицу на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

Теперь приступим к приготовлению соуса. В блендере смешайте кунжут, орехи, чеснок, лимонный сок, винный уксус, тмин, кунжутное и оливковое масло. Перемешайте все до получения однородной консистенции. Если соус получился слишком густым, можно добавить еще масла. Посолите по вкусу и подавает готовое блюдо с соусом.

Рекомендация от Бренд-шефа: Крайне важно грамотно приготовить и не пересушить перепелов. Изначально птицу следует довести до комнатной температуры, а затем, при жарке, придать ей нужное давление для достижения хрустящей корочки сверху. Следите за тем, чтобы птица не пережарилась.

На смену рождественской утке: сытная баранина в духовке!

Запеченная вместе с ароматными травами и чесноком, мясная рулька станет идеальным выбором для ужина в кругу близких и друзей. Главное преимущество рецепта – самая большая работа будет сделана духовкой. Просто поместите мясо в нее и забудьте, пока оно запечется со специями и станет нежным и сочным!

Итак, вам понадобятся следующие ингредиенты для готовки:

Баранина – окорок без кости, один кусок (весом примерно 1-1,5 кг). Репчатый лук – одна штука. Веточка розмарина. Половина чайной ложки зиры. Две веточки мяты. Два зубчика чеснока. Половина чайной ложки кориандра. Половина чайной ложки молотого черного перца. Одна столовая ложка растительного масла. Соль – по вкусу.

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Способ приготовления блюда:

Нарежьте лук кольцами толщиной примерно в полсантиметра и выложите его на застеленный пергаментом противень.

Разложите баранину на разделочной доске. Раздавите ножом чеснок, кориандр и перец, затем добавьте в центр нарезанное мясо. Туда же посыпьте розмарином, мятой, зирой и солью.

Сложите баранину пополам вдоль так, чтобы травы и специи оказались внутри. Свяжите кулинарной ниткой.

Посолите и поперчите по вкусу, затем смажьте окорок растительным маслом. Выложите мясо на противень поверх лука и поставьте в духовку на 15 минут при температуре 190-200 градусов.

Затем уменьшите температуру до 180 градусов и готовьте еще примерно 45-60 минут.

Достаньте баранину из духовки, накройте ее фольгой и дайте отдохнуть 15-20 минут.

Подавайте готовое блюдо на широком блюде для запекания, украсив свежей веточкой розмарина.

Рекомендация от Бренд-шефа: лучше всего запекать мясо в пекарском рукаве.

Тушеный кролик в сметане: когда и вкусно, и полезно!

Интересный факт: мясо кролика известно своим высоким содержанием белка, минимальным количеством жиров и холестерина. В организме белки из кроличьего мяса усваиваются на 90%, в то время как усвояемость белков, например, говядины, лишь 60%

Список ингредиентов:

Ножки кролика - 600-700 г (1 упаковка). Лук репчатый - 150 г (2 шт. среднего размера). Свежая морковь - 120 г (1 шт. среднего размера). Чеснок - 2 зубчика. Сметана - 200 г. Питьевая вода - 250-300 мл. Сливочное масло - 30 г. Соль - по вкусу. Перец черный молотый - 1/2 чайной ложки. Сушеный розмарин - 1/4 чайной ложки. Свежий тимьян - несколько веточек. Растительное масло - 30 мл.

Готовим блюдо по следующему алгоритму:

Ножки кролика нарежьте на небольшие кусочки, сняв часть мяса с костей, но оставив некоторую часть на косточках.

Почистите и нарежьте лук полукольцами, добавьте его в миску с кроликом.

Влейте растительное масло, добавьте соль, перец, розмарин, тимьян, перемешайте и оставьте на 2 часа, а лучше на всю ночь в холодильнике для маринования.

Морковь промойте, очистите и измельчите на крупной терке.

Из миски с маринованным кроликом выньте лук. Разогрейте сковороду со сливочным маслом и обжаривайте маринованный овощ на среднем огне. Обжаривайте лук около 5 минут, постоянно помешивая.

Добавьте морковь и готовьте так же на среднем огне, периодически помешивая, пока она не приобретет золотистый цвет, примерно 10 минут.

Отодвиньте лук с морковью к краям сковороды, освободив место в центре, и выложите кусочки кролика. Обжарьте мясо до золотистого цвета, переворачивая каждую сторону в течение 1-2 минут.

Нарежьте чеснок среднего размера и добавьте его к моркови, луку и кролику. Еще раз всё перемешайте и добавьте воду и сметану. Вы можете предварительно смешать воду и сметану для удобства. Накройте сковороду крышкой и готовьте на слабом огне примерно 40 минут.

Тушеный кролик в сметане изумительно сочетается с картофельным пюре или рисом басмати.

Рекомендация от Бренд-шефа: Важно не перетушить кролика, он может получиться сухим и жестким. Чтобы этого избежать, отдайте предпочтение сметане пожирнее, чтобы мясо не "отсеклось".

Мягкий вкус с фруктовой сладостью: треска с имбирем и сальсой из хурмы

Хурма редко используется в приготовлении блюд, но, на самом деле, она является отличным ингредиентом! Предлагаем попробовать приготовить свежий соус-сальсу, который придаст обычной треске непревзойденные вкусовые качества. Кстати, такой соус прекрасно сочетается с креветками, сырами и куриной грудкой.

Ингредиенты для приготовления:

треска филе - 500 г лимон - половина дольки корень имбиря - 2 кусочка оливковое масло - 2 ч.л.

Для приготовления соуса вам понадобится:

спелая хурма - 2 шт. свежая мята - 1-2 веточки лук красный - 0,5 шт. оливковое масло - 2 ч.л лимон - половина дольк соль - по вкус молотый черный перец - по вкусу

Чтобы праздничный стол выглядел еще ярче, добавьте в него оригинальности - закуски в стиле главного символа праздника!

Способ приготовления:

Сначала разморозьте рыбу, затем промойте ее и обсушите бумажными полотенцами. Далее с помощью терки или специального ножа снимите цедру с лимона и выжмите сок из половинки дольки лимона. Взболтайте лимонный сок с цедрой в миске и добавьте измельченный имбирь, посолите по вкусу.

Застелите противень пергаментом, выложите на него рыбу и равномерно распределите лимонно-имбирную смесь по всему филе.

Оставьте рыбу мариноваться в течение 15 минут, далее запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут.

Чтобы приготовить соус, возьмите спелую хурму и выложите мякоть без кожи в миску. Если хурма достаточно твердая, нарежьте ее кубиками. Добавьте сок из второй дольки лимона, посолите и поперчите хурму по вкусу. Затем мелко нарежьте лук и мяту и добавьте их в хурму, хорошо перемешайте все ингредиенты.

Подавайте готовое филе, щедро полив его соусом.

Рекомендации от Бренд-шефа: Не темперируйте сальсу из хурмы, важно чтобы она была сырой. При этом треску нужно быстро запечь и сверху залить сальсой.

Сибас, запечённый с киви - кулинарный шедевр за 25 минут!

Это прекрасная окунеобразная рыба с белым и плотным мясом и легким сладковатым оттенком. Она идеально сочетается с кисло-сладким ароматом сочного киви. Обязательно попробуйте эту яркую и оригинальную комбинацию!

Вам понадобится:

филе рыбы “Сибаса” - 2 тушки спелый киви - 2 плода сахарная пудра - 1 щепотка соль - по вкусу перец молотый - по вкусу оливковое масло - 1 ч.л. свежая мята - несколько веточек для подачи петрушка - по желанию

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Приступаем к приготовлению:

Удалите корочку с киви овощечисткой.

Тщательно промойте рыбу и высушите ее бумажным полотенцем.

Нарежьте два киви на ломтики толщиной примерно 1 см.

Постелите бумагу для выпекания на противень, смажьте оливковым маслом и разогрейте духовку до 180 градусов. Расположите на противне ломтики киви в два ряда, по несколько кусочков в каждом ряду.

Положите филе рыбы сверху, посолите немного и поперчите. На верхушку рыбы добавьте еще немного киви. Посыпьте сахарной пудрой верхние кусочки фрукта и отправьте в духовку на 10 минут.

Пока сибас запекается, нарежьте оставшееся очищенное киви мелкими кубиками и распределите по тарелкам.

Выложите готовую рыбу с киви на праздничные тарелки, украсьте листочками мяты, а по желанию добавьте свежую петрушку.

Рекомендация от Бренд-шефа: блюдо получится еще насыщеннее, если не запекать рыбу с киви, а разложить фрукты когда блюдо приготовится.